GC Aesthetics® (GCA), ein privates Medizintechnikunternehmen, das ästhetische und rekonstruktive Lösungen für den globalen Gesundheitsmarkt anbietet, freut sich, die Ernennung von Luigi Ferrari zum Chairman of the Board (nicht geschäftsführend) und Patrick Lee zum Board Director zur Stärkung der strategischen Ausrichtung und der langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens bekannt zu geben.

Diese Ernennungen erfolgen im Anschluss an die erneuerte Phase der Partnerschaft, die Anfang 2024 mit Hayfin Capital Management, einem langjährigen Investor des Unternehmens GCA, eingeleitet wurde. Diese Zusammenarbeit hat dem Engagement für Innovation, Sicherheit und globale Expansion im Bereich der ästhetischen und rekonstruktiven Brustchirurgie neuen Schwung verliehen.

Luigi Ferrari, ein erfahrener Manager und Investor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Gesundheitssektor, bringt umfassende Führungserfahrung, kommerzielles Wachstums-Know-how und tiefe Einblicke in die Branche in das Unternehmen ein. Von 2012 bis 2022 war er CEO von Lima Corporate, einem globalen Medizintechnikunternehmen im Gelenkersatzmarkt, das anschließend von Enovis Corporation erworben wurde. Zu den bisherigen Berufserfahrungen zählen verschiedene Positionen innerhalb des Unternehmens Orthofix mit der letzten Position als President Global Orthopedics. Er besitzt einen M.Sc. in Management Engineering vom Polytechnikum Mailand und hat das Advanced Management Program an der Harvard Business School erfolgreich abgeschlossen.

Als nicht geschäftsführender Vorsitzender wird er die strategische Aufsicht übernehmen und die Mission von GCA unterstützen, ein vertrauenswürdiger, globaler führender Akteur in der ästhetischen und rekonstruktiven Brustchirurgie zu sein.

Darüber hinaus wird Patrick Lee dem Vorstand als Direktor beitreten und umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung erfolgreicher Unternehmen auf internationaler Ebene mitbringen. In den letzten drei Jahrzehnten bekleidete er leitende Positionen bei Venture Partners und Ares Life Sciences den Investmentfonds, die auf das Gesundheitswesen bei globalen Pharmaunternehmen spezialisiert sind. Patrick Lee hat einen B.A. vom Vassarr College und einen MBA der Stanford Graduate School of Business. Seine umfassende Erfahrung und Perspektive werden die Fähigkeiten von GCA weiter verbessern, seine globalen Ambitionen zu verwirklichen.

"Wir sind hocherfreut, Luigi Ferrari und Patrick Lee im Vorstand begrüßen zu dürfen", so Carlos Reis Pinto, CEO von GCA. "Ihre Erfahrung, ihr strategischer Scharfsinn und ihr Engagement für patientenzentrierte Innovationen werden von entscheidender Bedeutung sein, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere globale Führung zu stärken."

Mit über 40 Jahren Erfahrung, Präsenz in mehr als 70 Ländern und einem robusten Portfolio, das durch langfristige klinische Daten unterstützt wird, bleibt GC Aesthetics, das Total Breast Care Unternehmen, weiterhin vollständig bestrebt, Lösungen für Chirurgen zu liefern und die Patientenergebnisse rund um den Globus zu verbessern.

Über GC Aesthetics®

GC Aesthetics® ist ein traditionsreiches globales Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Portfolio proprietärer ästhetischer und rekonstruktiver Produkte entwickelt, herstellt und vermarktet.

In seiner ganzen 40-jährigen Geschichte hat sich GCA® der Weiterentwicklung der wissenschaftlich-medizinischen Ästhetik und der Bereitstellung hochwertiger Implantate für Brustvergrößerungs- und wiederherstellende Chirurgie gewidmet. Wir haben mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft und unsere Produkte werden durch veröffentlichte klinische 10-Jahres-Daten gestützt.

