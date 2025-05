PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 380 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Produktionsanlage für Beschichtungen und Dichtungsmittel für die Luft- und Raumfahrt in Shelby, North Carolina, investieren wird. Der Bau des 62 Acre großen Geländes, das zunächst Produktions- und Lagereinheiten umfassen wird, soll im Oktober 2025 beginnen und voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

Die 198.000 Quadratfuß große Anlage wird es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin den wachsenden Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie gerecht zu werden. Das Unternehmen wird mehr als 110 Mitarbeiter beschäftigen und das gesamte Sortiment an PPG-Beschichtungen und -Dichtstoffen für die Luft- und Raumfahrt produzieren. Die zusätzliche Kapazität dieses neuen Werks wird in Kombination mit nahegelegenen Verkehrsverbindungen, die der Lieferkette und Versandlogistik zugutekommen, dazu beitragen, das Serviceniveau für die Kunden zu erhöhen.

"Die Investition von PPG in diese neue Produktionsstätte unterstreicht die deutlich steigende Nachfrage nach unseren Spitzentechnologien und unser anhaltendes Engagement für unsere Kunden in der Luft- und Raumfahrt", sagte Tim Knavish, Vorstandsvorsitzender und CEO von PPG. "Durch die Modernisierung und Digitalisierung unserer Anlagen wird PPG weiterhin seinem Motto gerecht die Welt zu schützen und zu verschönern und gleichzeitig zum Wachstum und zur Innovation der Luft- und Raumfahrtbranche beizutragen."

"Wir freuen uns darauf, unsere Fertigungskapazitäten für die Luft- und Raumfahrt mit dieser neuen Anlage zu erweitern", sagte Sam Millikin, PPG Vice President, Global Aerospace. "Diese Investition verdeutlicht nicht nur unser Engagement für die Luft- und Raumfahrtindustrie und die Bereitstellung hochwertiger Produkte, sondern versetzt uns auch in die Lage, effektiver auf die wachsenden Marktanforderungen zu reagieren. Der Standort Shelby, North Carolina, wird eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung unserer betrieblichen Effizienz und der Unterstützung unserer Kunden spielen. Wir schätzen die anhaltende Partnerschaft mit Gouverneur Stein, den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vertretern sowie der Gemeinde Shelby beim Ausbau unserer Produktionskapazitäten in dieser Region."

"PPG weiß, was ich weiß: North Carolina ist die Nummer 1 im Südosten des Landes, was die Produktion angeht", sagte Josh Stein, Gouverneur von North Carolina. "Die Arbeitskräfte unseres Staates sind unser größtes Kapital, und ich werde mich weiterhin für mehr Schulungs- und Ausbildungsprogramme einsetzen, damit Arbeitnehmer eine Karriere aufbauen können und Arbeitgeber über die gut ausgebildeten Fachkräfte verfügen, die sie benötigen, um mit den Arbeiten beginnen zu können."

PPG setzt in seinen Betrieben auf Nachhaltigkeit und Innovation. Die neue Luft- und Raumfahrtanlage wird fortschrittliche Fertigungstechnologien und -verfahren einsetzen, die die Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards gewährleisten.

Weitere Informationen zu PPG und seinem Luft- und Raumfahrtgeschäft finden Sie unter www.ppg.com/aerospace.

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir täglich daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit mehr als 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh ist in mehr als 70 Ländern innovativ tätig und erzielte im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden im Baugewerbe, in der Konsumgüterindustrie, in Industrie- und Transportmärkten, wie auch in Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen über den Zeitplan und die erwarteten Vorteile der neuen Produktionsanlage für Luft- und Raumfahrtbeschichtungen und Dichtstoffe in Shelby, North Carolina. Die tatsächlichen Ereignisse können erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des Zeitpunkts der Fertigstellung dieser Projekte, der Realisierung der erwarteten Vorteile dieser Projekte und der anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßigen Berichten von PPG auf Formular 10-K und Formular 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, erläutert werden.

