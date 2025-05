Neue Studie "Global Study on Ethics Compliance Program Maturity 2025" offenbart kritische Kluft zwischen Politik und Praxis in verschiedenen Branchen

Die LRN Corporation, ein führender Anbieter von Lösungen für Ethik und Compliance, hat Global Study on Ethics Compliance Program Maturity 2025 veröffentlicht. Der Bericht liefert einen umfassenden Überblick über den Stand der Compliance-Programme von Unternehmen rund um die Welt. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Komplexität des globalen regulatorischen Umfelds sind die Ethik- und Compliance-Programme laut der Studie nach wie vor ungleichmäßig ausgereift und weisen in Bereichen, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind, deutliche Defizite auf etwa die Bewertung der Unternehmenskultur, die Verantwortlichkeit der Manager und die strikte Durchsetzung von Vorschriften.

"Angesichts der zunehmenden Überwachung, steigenden Komplexität und rasch evolvierenden Risiken wird die Stärke und Ausgereiftheit des Ethik- und Compliance-Programms eines Unternehmens zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal", erläutert Kevin Michielsen, CEO bei der LRN Corporation. "Die Daten unserer neuesten Studie zeigen Fortschritte, sind aber auch eine Ermahnung an die Unternehmen, sich verstärkt dafür einzusetzen, ethisches Verhalten in die täglichen Entscheidungsprozesse einzubinden insbesondere auf der Ebene des mittleren Managements."

Der Bericht beruht auf Erkenntnissen aus globalen Benchmarking- und Umfragedaten auf der Grundlage des von LRN entwickelten Program Maturity Assessment (PMA) und bewertet den Reifegrad von Ethik- und Compliance-Programmen anhand von sechs Kerndimensionen: Kultur, schriftliche Standards, Durchsetzung und Anreize, Risikobewertung, Schulung und Kommunikation sowie Ressourcen und Aufsicht durch das Board. Zwar zeigt die Studie, dass die Unternehmen ihren Verhaltenskodex aktualisieren und die Aufsicht durch die Board-Ebene erweitern, bei der Einbeziehung des mittleren Managements, dem Aufbau einer Unternehmenskultur sowie der Durchsetzung und Risikobewertung bestehen jedoch weiterhin erhebliche Lücken.

Wichtigste Erkenntnisse:

Zu schwache kulturelle Ausrichtung: Obwohl 76 der Unternehmen jährliche Bewertungen ihrer Unternehmensethik oder -kultur vornehmen, bewerten nur 31 ethisches Verhalten im Rahmen einer Leistungsüberprüfung. Nur 15 der Befragten berichten von einer starken Führungskultur im mittleren Management, wobei die Ausbildung und Verantwortlichkeit von Managern klar vernachlässigt wird 20 bieten sogar überhaupt keine managerspezifischen Schulungen an. Dieser Mangel an Investitionen birgt die Gefahr, dass die Werte des Unternehmens als leere Rhetorik betrachtet und nicht mehr gelebt werden.

Häufig aktualisierte Verhaltenskodizes aber ohne umfassende Integration: 71 der Unternehmen überarbeiten ihren Verhaltenskodex mindestens alle drei Jahre, 45 sogar jährlich. Vor zehn Jahren traf dies nur auf 11 zu. Viele haben jedoch Schwierigkeiten, diese Standards in konkrete Entscheidungen zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie als relevante und umsetzbare Richtlinien anerkannt werden, die für Mitarbeiter in allen Funktionen und an allen Standorten gelten.

Lücken bei Schulung und Erfolgsmessung: Lediglich 44 der Unternehmen bewerten das Verständnis der Schulungsinhalte, und nur 37 verfolgen die Entwicklung der Fälle von Fehlverhalten nach der Schulung. Viele Programme orientieren sich eher an Abschlussquoten als an ergebnisbasierten Metriken. Dies schränkt die Möglichkeit ein, ihre Effektivität nachzuweisen.

Untersuchungen bleiben manuell und rudimentär: Mehr als 35 der Unternehmen verwenden bis heute Tabellenkalkulationen, um Fälle von Fehlverhalten zu verfolgen. Weniger als 30 setzen funktionsübergreifende Untersuchungsteams ein und werfen dabei ernste Bedenken in Bezug auf Datenintegrität, Prüfbarkeit und Konsistenz auf.

Methoden der Risikobewertung ohne Tiefe: Nur 19 der Unternehmen berücksichtigen die Risiken des Talentmanagements bei der Bewertung der Compliance-Risiken, und weniger als ein Drittel der Unternehmen bewerten die Reputationsrisiken oder die Risiken ethischen Fehlverhaltens in vollem Umfang.

"Unternehmen, die Ethik in die Führung, Verwaltung und Vergütung ihrer Mitarbeiter integrieren, positionieren sich für langfristige Resilienz und Vertrauenswürdigkeit", berichtet Ty Francis, MBE, Chief Advisory Officer bei der LRN Corporation. "Auf dem Papier mögen Organisationen die richtigen Richtlinien haben, aber ohne Investitionen in die mittlere Führungsebene, integrierte Systeme und Verantwortungsstrukturen werden sie es schwer haben, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen."

Die Global Study on E&C Program Maturity 2025 liefert eine klare Roadmap für den Aufbau resilienter, werteorientierter Organisationen, die auf den Erkenntnissen aus einem diversen, weltweiten Pool von Compliance-Experten basiert. Unternehmen sollten die Verantwortlichkeit der Führungskräfte stärken, damit ethische Werte auf allen Ebenen vermittelt und gewahrt werden. Durch die Einführung integrierter Tools sollten sie die Ermittlungen modernisieren, die Geschwindigkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit verbessern und die Lücken in der Bewertung schließen, indem sie die Unternehmenskultur, den Erfolg von Schulungen und ethisch fundierte Entscheidungsprozesse stringent evaluieren.

Die vollständige Global Study on Ethics Compliance Program Maturity 2025 können Sie hier herunterladen.

Über die Berichte der LRN Corporation

Die Global Study on Ethics Compliance Program Maturity 2025 ist die jüngste Ausgabe der seit zehn Jahren durchgeführten Reihe von LRN-Branchenberichten mit Surveys und Analysen, in die Datenpunkte von Unternehmen aus aller Welt einfließen. Dieser Bericht ist eine Ergänzung zu anderen laufenden LRN-Branchenstudien wie der Ethics Compliance Program Effectiveness Report, der Benchmark of Ethical Culture Report und der Code of Conduct Report. In der Summe gewähren die LRN-Berichte beispiellose Einblicke in Best Practices, Benchmarks und innovative Strategien, die die Zukunft von Compliance-Programmen prägen werden.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250508858293/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Bob Spoerl

lrn@bearicebox.com