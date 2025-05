Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=fdyson&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_fdyson_text_ferraridyson_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) ist stolz darauf, eine Kampagne zu lancieren, die das Wesen ihrer Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari HP feiert, die auf dem Streben nach Spitzenleistungen, Ehrgeiz, Leidenschaft und Innovation beruht. Diese Kampagne zeigt die Synergie zwischen zwei Marken und unterstreicht ihr Engagement, den Status quo herauszufordern und den kontinuierlichen Fortschritt in ihren jeweiligen Branchen.Das Streben nach Exzellenz, Präzision und Leistung steht im Mittelpunkt beider Unternehmen. So wie das HP-Team der Scuderia Ferrari akribisch an jedem Element des Formel-1-Autos arbeitet, um die höchste Effizienz zu erreichen, verbessert Vantage kontinuierlich sein Angebot, um den Benutzern eine nahtlose und zuverlässige Plattform zu bieten.Die Kampagne spiegelt das gemeinsame Streben von Vantage und der Scuderia Ferrari HP wider, Grenzen zu überschreiten, Herausforderungen anzunehmen und neue Maßstäbe für Spitzenleistungen zu setzen - ganz gleich, ob es darum geht, die Rennstrecke zu dominieren oder ein effizientes Erlebnis zu bieten.Leidenschaft ist die Kraft, die Innovation und Fortschritt vorantreibt. Vantage ist mit Scuderia Ferrari HP durch eine tief verwurzelte Leidenschaft für ihre jeweiligen Bereiche verbunden. Die Kampagne zeigt diesen unermüdlichen Geist und die Hingabe, mit der sie ihre Vision in die Realität umsetzen.Marc Despallieres, Geschäftsführer bei Vantage Markets, zeigte sich begeistert: "Wir bei Vantage teilen das Engagement von Scuderia Ferrari HP für Spitzenleistungen und Innovation. Diese Kampagne spiegelt unsere gemeinsamen Werte wider - Exzellenz, Leidenschaft, Ehrgeiz und Innovation. Gemeinsam streben wir danach, Grenzen zu verschieben und uns dem kontinuierlichen Fortschritt zu widmen."Im Laufe der Kampagne können sich die Fans auf exklusive Inhalte, beeindruckende Erlebnisse und einzigartige Aktionen freuen, die die Partnerschaft zum Leben erwecken. Bleiben Sie auf dem Laufenden über weitere Updates zur Partnerschaft von Vantage und Scuderia Ferrari HP und besuchen Sie Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=fdyson&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_fdyson_text_ferraridyson_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=fdyson&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_fdyson_text_ferraridyson_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @ vantageRISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2676490/Vantage_Unveils_Campaign_Showcasing_Partnership___Shared_Values_Scuderia_Ferrari.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-stellt-kampagne-vor-die-die-partnerschaft-und-die-gemeinsamen-werte-mit-der-scuderia-ferrari-hp-hervorhebt-302450797.htmlPressekontakt:Steven Xie,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100931427