ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu CO2-Grenzwerten für die Autoindustrie

Es ist ein Eingeständnis in die Realität: Das EU-Parlament hat beschlossen, die CO2-Flottengrenzwerte für Neuwagen über drei Jahre zu mitteln. Fraglich bleibt, ob das ausreicht. Die Hoffnung, dass bis 2027 massenhaft Elektroautos gekauft werden, ist spekulativ. Es wäre Zeit für eine Kehrtwende in der EU-Regulierung: Die CO2-Flottengrenzwerte sollten ebenso fallen wie das Verbrennerverbot. Mit dem Emissionshandel für Gebäude und Verkehr gibt es nun ein Instrument zur CO2-Bepreisung und Senkung der Emissionen. Eine Doppelregulierung hingegen führt nicht zu doppeltem Klimaschutz, sondern zu doppelten Kosten für die Kunden. Letztlich sind sie es, die dadurch sowohl beim Autokauf als auch an der Zapfsäule höhere Preise zahlen müssen. Besser wäre es, sich auf ein System zu konzentrieren./yyzz/DP/zb