HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Dobrindt und den Grenzkontrollen

Dobrindt will (und muss, weil im Wahlkampf versprochen und im Koalitionsvertrag hinterlegt) damit beginnen, die beabsichtigten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen zu vollziehen. Aber ausdrücklich, so steht es im Koalitionsvertrag, "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn". Das ist das eigentliche Problem, wie die Reaktionen aus Österreich, Polen und der Schweiz zeigen. Dobrindt wird es nicht alleine lösen./yyzz/DP/zb