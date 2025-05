PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Zollkonflikts mit den USA legt Chinas Zollbehörde am Freitag die Zahlen für den Außenhandel im April vor. Die Daten werden an den Märkten mit Spannung erwartet. Erste Schätzungen von Analysten prognostizieren ein deutlich schwächeres Export-Wachstum im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat. Chinas Importe könnten demnach noch einmal weiter gesunken sein als schon März.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt fechten einen erbitterten Handelsstreit aus. Die USA verlangen an der Grenze für Waren aus China Zusatzzölle von 145 Prozent. China erhebt Aufschläge auf US-Importe von 125 Prozent. Handel zwischen den beiden Großmächten ist damit mehr oder weniger unrentabel. Der Blick richtet sich daher auf ein Treffen von Vertretern beider Seiten an diesem Wochenende in der Schweiz.

Chinas exportorientierte Wirtschaft ist maßgeblich vom Welthandel abhängig. Im Inland kämpft die Volksrepublik mit einer schwachen Nachfrage und hoher Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen./jon/DP/jha