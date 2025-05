DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Mai

=== *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 PK) *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV *** 12:45 IS/Fed-Gouverneur Barr sowie Fed-Gouverneurin Kugler (14:30) und Fed-Gouverneur Waller (17:30) u.a., Reykjavik Economic Conference *** 14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Fireside Chat der Loudon County Chamber of Commerce 16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Fed-Listens-Event *** 17:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Veranstaltung des Greater Washington Board of Trade *** - CN/Handelsbilanz April PROGNOSE: +97,60 Mrd USD zuvor: +102,64 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +12,4% gg Vj Importe PROGNOSE: -5,5% gg Vj zuvor: -4,3% gg Vj *** - RU/Chinas Staatspräsident Xi, Besuch in Russland - FR/Frankreichs Staatspräsident Macron und Polens Ministerpräsident Tusk unterzeichnen Verteidigungsabkommen - RU/Börsenfeiertag Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

