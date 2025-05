DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

FLUGGESELLSCHAFTEN - Die Bundesländer drängen den neuen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dazu, die Abwanderung von Fluggesellschaften aus Deutschland zu stoppen, damit auch Flugtickets wieder günstiger werden. Wie die Rheinische Post berichtet, heißt es in einem Bericht des "Arbeitskreis Luftverkehr" der Verkehrsministerkonferenz, die staatlichen Standortkosten für die Airlines seien in den letzten Jahren stark gestiegen. "Deutschland wird als Ziel gemieden", so das Gremium. Der Bericht liegt der Zeitung vor. Reduziert werden müssten daher die nationale Luftverkehrssteuer, die Luftsicherheits- und die Flugsicherungsgebühren, so die Forderung der Verkehrsminister der Länder an die Bundesregierung. Die Tourismusexpertin der Union, Anja Karliczek (CDU), sagte, der Koalitionsvertrag von Union und SPD sehe notwendige Maßnahmen vor. "Deutsche Flughäfen müssen wieder wie eine Spinne im Netz des europäischen Tourismus werden", so die CDU-Politikerin. "Davon profitieren deutsche Touristen, aber auch unsere touristischen Destinationen, die in harter internationaler Konkurrenz stehen", sagte Karliczek. (Rheinische Post)

ANTI-GELDWÄSCHE - Das 6. Anti-Geldwäsche-Paket der Europäischen Union, mit dem auch die Behörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ins Leben gerufen wurde, hat nach Ansicht von Experten das Zeug zum großen Wurf. Es handele sich um einen entscheidenden Schritt voran, sagte etwa Daniel Thelesklaf, Leiter der deutschen Financial Intelligence Unit (FIU), am Donnerstag bei der 7. Global Anti-Financial Crime Conference in Frankfurt, veranstaltet vom International Bankers Forum. Aufgabe der FIU ist es, Geldwäscheverdachtsmeldungen von Banken und anderen Verpflichteten zu sichten und zu filtern. Die im Aufbau begriffene AMLA wird erst am 1. Januar 2028 ihre operative Arbeit voll aufnehmen und nach eigenen Angaben mit 430 Beschäftigten ausgestattet sein. Als Leiterin der neuen Behörde wurde die Italienerin Bruna Szego auserkoren, als Sitz der Frankfurter Messeturm. (Börsen-Zeitung)

Die Länder der EU dränge Brüssel dazu, sich bis nach dem Nato-Gipfel im Juni mit Vergeltungszöllen gegen die USA zurückzuhalten. Sie argumentieren, dass ein Deal mit Präsident Trump über die mittelfristige Sicherheit Europas Priorität haben sollte. Die Financial Times berichtet unter Berufung auf Regierungsvertreter und Diplomaten, dass die Regierungen eine Pause bei großen Entscheidungen mit Blick auf die USA fordern. (Financial Times)

May 09, 2025 00:18 ET (04:18 GMT)

