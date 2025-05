FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - REKORD KOMMT NÄHER - Der Dax kommt dem Rekordhoch am Freitag wohl noch etwas näher. Die Indikation des Brokers IG lässt zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.430 Punkte erwarten. Damit würden ihm nicht einmal mehr 50 Punkte fehlen, um die bisherige Bestmarke von 23.476 Zählern zu schlagen. Sein Wochenplus würde der Dax auf fast 1,5 Prozent erhöhen. Nach der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Großbritannien herrscht am Freitag etwas Hoffnung auf weitere Fortschritte mit anderen Ländern. Leichte Entspannungssignale brachte auch das erste Gespräch des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump. Es sei ein "bemerkenswert positives, entspanntes und höfliches Telefonat" gewesen, hieß es anschließend aus Regierungskreisen.

USA: - GEWINNE - Die Aussicht auf eine weitere Entspannung in dem von den Vereinigten Staaten angezettelten Handelskonflikt hat die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag in Kauflaune versetzt. Im späten Handel wurde der Auftrieb allerdings gebremst. Marktbeobachter verwiesen auf eine Meldung, wonach US-Präsident Donald Trump auf höhere Steuern für die reichsten Amerikaner drängt. Der Dow Jones Industrial stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Anfang April und überwand die exponentielle 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend angesehen wird. Im späten Handel halbierte der Leitindex seinen Gewinn am Tageshoch und schloss mit einem Plus von 0,62 Prozent bei 41.368,45 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Einigung zwischen den USA und Großbritannien im Zollstreit weckte bei Anlegern die Hoffnung auf weitere Fortschritte mit anderen Ländern. In Japan legte der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei-Index um rund 1,6 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte minimal zu, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien mit 0,2 Prozent leicht nachgab.



