The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2025
ISIN Name
DE000NLB2U89 NORDLB GELDM.FRN 16/18
US53944VAH24 LLOYDS BANK 2025
USG0446NAJ30 ANGLO AM. CAP. 15/25 REGS
XS2172960481 NATWEST GRP 20/30FLR MTN
DE000BU0E170 BRD USCHAT.AUSG.24/05
IT0005595605 ITALIEN 24/25 ZO
XS1811852521 NITROGENM.VEGY.18/25 REGS
SK4000017158 SLOWAKEI 20/25
XS1996269061 EATON CAP UNL. 19/25
US00287YAQ26 ABBVIE 15/25
AT000B014303 RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN
DE000LB13LR4 LBBW FESTZINS 20/25
US00254EMZ24 SVENSK EXPOR 20/25 MTN
AU3FN0054086 BK QUEENSLD 20/25 FLR MTN
XS1820037270 BBVA 18/25 MTN
XS1806328750 BAWAG GROUP 18/UND. FLR
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