The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2025ISIN NameDE000NLB2U89 NORDLB GELDM.FRN 16/18US53944VAH24 LLOYDS BANK 2025USG0446NAJ30 ANGLO AM. CAP. 15/25 REGSXS2172960481 NATWEST GRP 20/30FLR MTNDE000BU0E170 BRD USCHAT.AUSG.24/05IT0005595605 ITALIEN 24/25 ZOXS1811852521 NITROGENM.VEGY.18/25 REGSSK4000017158 SLOWAKEI 20/25XS1996269061 EATON CAP UNL. 19/25US00287YAQ26 ABBVIE 15/25AT000B014303 RAIF.BK INT. 18/25FLR MTNDE000LB13LR4 LBBW FESTZINS 20/25US00254EMZ24 SVENSK EXPOR 20/25 MTNAU3FN0054086 BK QUEENSLD 20/25 FLR MTNXS1820037270 BBVA 18/25 MTNXS1806328750 BAWAG GROUP 18/UND. FLR