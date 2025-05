Frankfurt am Main (ots) -Eine Villa in Frankfurt sorgt für Aufsehen: 30 Millionen Euro Kaufpreis, riesiges Grundstück, High-End-Ausstattung - doch ist das wirklich gerechtfertigt oder reines Prestige? In einer Stadt mit starkem Immobilienmarkt, aber wachsender Regulierung, fragen sich viele: Was ist echter Wert, was ist Show?"Wer bei solchen Summen an Quadratmeterpreise denkt, hat den Markt nicht verstanden. Bei Immobilien dieser Liga geht es um absolute Seltenheit, internationales Klientel - und darum, etwas zu besitzen, das sonst niemand hat", sagt Marko Verkic. Was diese Immobilie so außergewöhnlich macht und wie sich der Preis zusammensetzt, wird in diesem Beitrag beleuchtet.Die aktuelle Lage - so sieht es auf dem Immobilienmarkt in Frankfurt derzeit ausVon Mitte 2022 bis Mitte 2024 sind die Immobilienpreise in Frankfurt stetig gefallen. Hauptverantwortlich hierfür waren rückläufige Verkaufszahlen, die wiederum auf die deutlich gestiegenen Zinsen zurückzuführen waren. Dadurch mussten zahlreiche Finanzierungen, die eigentlich bereits sicher schienen, doch noch im letzten Moment verworfen werden. Doch nun scheint sich der Markt erholt zu haben. Der Immobilienbewerter Sprengnetter analysierte die Verkaufspreise aktueller Immobilien und fand heraus, dass diese bei Einfamilienhäusern um 2,3 Prozent und bei Eigentumswohnungen sogar um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.Während also wieder mehr Menschen einen Immobilienkauf in Frankfurt in Erwägung ziehen, gibt es ein Segment auf dem Immobilienmarkt, das von den Schwankungen völlig unberührt blieb: die Luxusimmobilien. Das bestätigt auch Marko Verkic, Immobilienmakler aus Frankfurt, der sich auf den Verkauf von hochpreisigen Objekten spezialisiert hat. "Allgemeine Zins- und Marktschwankungen tangieren die Preise für Luxusimmobilien kaum", erklärt der Experte, der derzeit eine Villa mit über 300 m² Wohnfläche im Neubaugebiet Riedberg für knappe vier Millionen Euro im Portfolio hat.Luxusimmobilien in Frankfurt - Anwesen mit einem Verkaufspreis im siebenstelligen BereichDoch wer kann sich solche Anwesen leisten? "Viele meiner Kunden sind deutsche Unternehmer, Investmentbanker und Privatiers", erklärt Verkic. Am nötigen Kleingeld mangelt es diesen Menschen nicht - ganz im Gegenteil, die meisten von ihnen müssten keine Finanzierung beantragen, wenn sie eine Immobilie mit sieben- oder achtstelligem Wert kaufen, verrät der Immobilienmakler weiter. Im Gegenzug erwarten die Käufer nur das Beste: eine ausgezeichnete Lage und eine überdurchschnittlich hochwertige Ausstattung beispielsweise.Dennoch brauchen Makler wie Marko Verkic Geduld, denn der Markt für Luxusimmobilien ist überschaubar. Im Jahr 2023 wechselten etwa nur fünf Einfamilienhäuser den Besitzer, bei denen der Verkaufspreis über zwei Millionen lag. Eine Transaktion im Wert von vier Millionen Euro gab es im gesamten Jahr gar nicht - das gab der Gutachterausschuss für Immobilien bekannt, dem sämtliche Kaufverträge vorliegen.Verantwortlich dafür ist allerdings nicht, dass es nur wenige zahlungsfähige Kunden gibt. "Je größer das Budget ist, desto höher werden die Ansprüche", erklärt Immobilienmakler Verkic. Für einen seiner Kunden konnte er in den vergangenen 1,5 Jahren trotz des enormen Budgets von 14 Millionen Euro keine geeignete Immobilie finden. Es mangle an Top-Immobilien gleichermaßen wie an Baugrundstücken, auf denen sich die Luxusvorstellungen realisieren ließen.Die 30-Millionen-Euro-Villa - das steckt hinter dem AusnahmeobjektEine Immobilie, die selbst für sehr zahlungskräftige Kunden außerhalb des Budgets liegt, ist ein Anwesen im Frankfurter Louisa-Park. Vermittelt wird es vom Maklerbüro Engel & Völkers - für 30,5 Millionen Euro. Dafür erwarten den Käufer einige Annehmlichkeiten, unter anderem 25 Zimmer, 2.000 m² Wohnfläche, eine Grundstücksfläche von 16.000 m² sowie ein Schwimmbad und ein Tennisplatz. Errichtet wurde die Villa im Jahr 1992, seit 2014 steht sie bereits leer.Bislang sieht es nicht so aus, als würde sich an diesem Zustand so schnell etwas ändern. Doch dieser Eindruck kann täuschen. "Einmalige Objekte wie dieses brauchen jemanden, der sich in sie verliebt. Und dann kann es ganz schnell gehen", meint Marko Verkic. Er selbst vermittelte kürzlich eine Villa im vornehmen Holzhausenviertel. Der Käufer war von den hohen Decken - ihre Höhe beträgt bis zu sechs Meter - und der außergewöhnlichen Lage der Immobilie so angetan, dass der Verkauf in nur wenigen Tagen durchgeführt wurde.Auf einen solchen Liebhaber wartet nun auch die 30-Millionen-Euro-Villa. Vielleicht überzeugt am Ende die Modernisierung von Heizung, Fenstern und Elektrik, die zwischen 2021 und 2024 vorgenommen wurde, einen potenziellen Käufer. Vielleicht sind es aber auch die Holzvertäfelungen, die nachträglich angebracht wurden. Bis dahin wartet die Villa weiter.Über Marko Verkic:Marko Verkic ist der Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. Mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique hat er sich auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien spezialisiert. Sein Team setzt dabei auf persönlichen und exzellenten Service, umfassende Beratung und individuelle Lösungen - über den kompletten Kauf- oder Verkaufsprozess hindurch. Weitere Informationen unter: https://www.primodeus.de/Pressekontakt:PRIMODEUS Immobilien GmbHGeschäftsführer: Marko VerkicE-Mail: info@primodeus.deWebsite: www.primodeus.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: PRIMODEUS Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176060/6029810