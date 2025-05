MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Anlagenbauers sei hervorragend gewesen, schrieb Peter Rothenaicher am Freitag. Er sprach von anhaltend reger Nachfrage, starkem Wachstum und klarer Profitabilitätssteigerung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 07:39 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006335003