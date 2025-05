Frankfurt am Main (ots) -Klingt nach Biovolen, sieht aus wie das Original - doch viele Biovolen-Salben, die aktuell im Netz kursieren, sind Fälschungen. Unseriöse Anbieter nutzen den Namen der beliebten Markenprodukte, um billige Kopien zu verkaufen - mit unklaren Inhaltsstoffen und zweifelhaften Wirkungen."Was auf den ersten Blick wie ein Schnäppchen wirkt, kann schnell zur Gefahr für Haut und Gesundheit werden. Nur wer direkt beim Hersteller oder autorisierten Händlern kauft, geht wirklich auf Nummer sicher", sagt Dominik Evertz. In diesem Beitrag verrät er, woran man Imitate erkennt und warum diese nicht im Einkaufskorb landen sollten.Originale von Imitaten unterscheidenBiovolen bietet eine Auswahl hochwertiger Pflegesalben an - jede mit einem eigenen Wirkstoff und einer eigenen offiziellen Domain. So gibt es zum Beispiel die Biovolen Moossalbe unter www.moossalbe.de, die Biovolen Kressesalbe unter www.kressesalbe.de, die Biovolen Jasminsalbe unter www.jasminsalbe.de sowie weitere Salben wie etwa die Biovolen Algensalbe unter www.algensalbe.de. (http://www.algensalbe.de)Diese Domainstrategie dient einem klaren Zweck: Sie garantiert die Originalität jedes einzelnen Produkts. Die echten Biovolen Salben sind ausschließlich in den offiziellen Online-Shops unter den jeweiligen Domains erhältlich.Zusätzlich sind sie auch in Apotheken - online oder vor Ort - verfügbar. Wichtig: Achte darauf, dass es sich wirklich um ein Produkt der Marke Biovolen handelt. Originale Biovolen Salben tragen eine Pharmazentralnummer (PZN), eine eindeutige Kennziffer, die sich verifizieren lässt und Sicherheit beim Kauf bietet.Aus diesen Gründen sollten Sie nur zum Original greifenJegliche Salben, die auf anderen Plattformen wie Amazon oder Ebay verkauft werden, sind in der Regel gefälschte Imitate. Doch warum ist es überhaupt so fatal, eine Fälschung zu kaufen? Schließlich könnte man meinen, Moos ist Moos und Kresse ist Kresse. Warum also nicht zu einem ähnlichen Produkt greifen?1. Unklare InhaltsstoffeBei vielen gefälschten Salben ist nicht klar, welche Inhaltsstoffe im Produkt enthalten sind. Anders als geprüfte Markenprodukte werden sie meist ohne transparente Deklaration der Inhaltsstoffe hergestellt. In der Folge klagen viele Nutzer über unangenehme oder reizende Reaktionen auf der Haut.2. Fehlende WirkungHinzu kommt, dass viele der Fälschungen den angepriesenen Wirkstoff meist gar nicht oder in zu geringer Konzentration enthalten. Die Wirkung, wie etwa Falten reduzieren oder Pigmentflecken vermeiden, bleibt dann logischerweise aus.3. Keine RückverfolgbarkeitDie originalen Produkte von Biovolen durchlaufen strenge Kontrollen. Das betrifft die Herstellung nach pharmazeutischen Standards, die Hygiene oder Hautverträglichkeit. Anders sieht es bei Fälschungen aus. Oft wird in nicht zertifizierten Betrieben produziert, was eine Kontrolle durch Behörden oder Prüfinstitute unmöglich macht. Hinzu kommt, dass man das Produkt - einmal gekauft - nicht mehr zurücksenden kann, wenn es nicht hält, was es verspricht. Bei Biovolen hat man hingegen eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.Fazit:So verlockend es klingen mag, ähnliche Produkte wie Biovolen zu kaufen, die noch dazu günstiger sind: Die meisten Imitate halten nicht, was sie versprechen und stellen teils sogar ein Gesundheitsrisiko dar. Achten Sie deshalb immer darauf, wo sie das Produkt kaufen und nehmen Sie im Zweifel Kontakt zum Kundenservice auf, um die Echtheit zu überprüfen.Über Evertz Pharma:Die Evertz Pharma GmbH entwickelt seit 2017 natürliche und nachhaltige Haut- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen setzt auf pflanzliche Wirkstoffe und kombiniert diese mit modernsten Technologien wie dem firmeneigenen Phyto-Lyse®-Verfahren. Ziel ist es, hautfreundliche Lösungen zu schaffen, die höchste Wirksamkeit mit Umweltbewusstsein verbinden. Gegründet wurde das Unternehmen von den Brüdern Dominik und Tobias Evertz, die gemeinsam die Innovationskraft der Marke prägen.Mehr Informationen unter: https://evertz-pharma.de/ (https://evertz-pharma.de/)Pressekontakt:Evertz Pharma GmbHVertreten durch den Geschäftsführer: Dominik EvertzE-Mail: service@evertz-pharma.deWebsite: https://evertz-pharma.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Evertz Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159696/6029863