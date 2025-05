© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Rüstungsboom, Milliardenschwemme, Satellitenproduktion: Rheinmetall wächst weit über klassische Verteidigung hinaus - und die Börse feiert das mit neuen Höchstständen.Die Rheinmetall-Aktie kennt weiter nur eine Richtung: nach oben. Am Donnerstag schloss das Papier mit einem Plus von 4,1 Prozent bei 1.701,00 Euro - ein neues Rekordhoch. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Spitzenwert von 1.711,50 Euro erreicht. Seit Ende April hat sich der Kurs um 27 Prozent erhöht, seit Jahresbeginn beträgt das Plus mehr als 180 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile bei rund 78 Milliarden Euro. Analysten reagieren euphorisch: Das höchste Kursziel nennt derzeit Morningstar mit 2.220 Euro. Auch MWB …