ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Sven Weier attestierte dem Anlagenbauer am Freitag nach dem Quartalsbericht einen starken Jahresauftakt. Die Anleger dürften positiv reagieren, dass Krones hinsichtlich der Gesamtjahresziele über Plan liege./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006335003