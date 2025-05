London (ots/PRNewswire) -Cadent, das größte Gasverteilungsnetz Großbritanniens und GD4S-Mitglied, hat OverIT als neuen strategischen Partner für Field Service Management (FSM) Software ausgewählt. Der Einsatz der OverIT NextGen Platform wird 3.600 Benutzer (einschließlich Außendiensttechniker und Back-Office-Teams) unterstützen, den Betrieb rationalisieren und Innovationen im gesamten, 82.000 Meilen langen Gasleitungsnetz von Cadent vorantreiben.Cadent versorgt über 11 Millionen Kunden in seinen fünf Netzen (vom Nordwesten bis zum Südosten) und in den drei größten Städten Englands und ist damit in einem der komplexesten und druckintensivsten Versorgungsbereiche Großbritanniens tätig. In diesem Zusammenhang sind Feldeffizienz, Sicherheit und Reaktionsfähigkeit von wesentlicher Bedeutung, um eine zuverlässige Energieversorgung von Haushalten, Unternehmen, Krankenhäusern und Schulen zu gewährleisten. Die Entscheidung von Cadent, mit OverIT zusammenzuarbeiten, spiegelt sein Engagement für digitale Transformation, Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Infrastruktur wider.Die OverIT NextGen Platform bietet eine versorgungsspezifische, moderne und flexible Lösung, die in der Lage ist, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und die Betriebsqualität und -zuverlässigkeit zu verbessern, selbst unter dem Druck von geschäftskritischen Operationen. Sie bietet End-to-End-FSM-Funktionen, die jede Phase des Field Service Managements abdecken, von der Planung bis zur mobilen Ausführung, in einer einzigen, integrierten Umgebung. Nutzer werden davon profitieren, dass sie auf ein System mit einer einzigen Wahrheitsquelle zugreifen können, was den Datenzugang verbessert und die Arbeitsabläufe rationalisiert.Ausschlaggebend für die Entscheidung von Cadent für OverIT war die nachweisliche Erfolgsbilanz bei komplexen Implementierungen für Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt, kombiniert mit der umfassenden Erfahrung und dem Wissen von OverIT über den Betrieb und die Prozesse von Gasversorgungsunternehmen.Simon Eves, Leiter für IT-Geschäftspartnerschaften bei Cadent "Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist die Implementierung einer neuen strategischen Field Services Management-Lösung für uns wichtig, um unsere Systeme auf dem neuesten Stand zu halten. Unsere IT- und Business-Teams freuen sich auf die Partnerschaft mit OverIT. Wir werden in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus sehr eng zusammenarbeiten, um das Beste aus der hervorragenden Produktpalette für den Energie- und Kundenbetrieb zu nutzen."Paolo Bergamo, Geschäftsführer von OverIT "Wir freuen uns sehr, Cadent, ein führendes Unternehmen im Bereich der Gasversorgung, zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine starke, langfristige Partnerschaft, in der wir Cadent die Außendienst-Tools, die Technologie und die Unterstützung zur Verfügung stellen, die das Unternehmen benötigt, um seine geschäftskritischen Operationen zu managen und die sichere und zuverlässige Lieferung von Energie an Millionen von Kunden in Großbritannien zu gewährleisten."Cadent ist das größte Gasverteilungsnetz des Vereinigten Königreichs mit einer 200-jährigen Tradition. Wir sind in der einzigartigen Lage, auf einem soliden Fundament aufzubauen und gleichzeitig die Neugierde zu fördern, anders zu denken, und den Mut zu haben, sich auf Veränderungen einzulassen. Tag für Tag betreiben, warten und erneuern wir das größte Gasnetz des Vereinigten Königreichs, transportieren Gas sicher und schützen Menschen in Notfällen. Unsere qualifizierten Ingenieure und Fachleute engagieren sich Tag und Nacht für die von uns versorgten Gemeinden und sorgen dafür, dass 11 Millionen Haushalte von Cumbria bis Nordlondon und von Welsh Borders bis East Anglia mit Gas versorgt werden, damit Ihre Energie nicht ausgeht.Wir bei Cadent unterstützen die Pläne der Regierung, bis zum Jahr 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Das bedeutet, dass wir die Einführung von Wasserstoff als eine kohlenstoffarme Alternative zu Erdgas für die Zukunft unterstützen. Wir wissen, dass die Menschen Gas wegen seiner guten Regelbarkeit schätzen. Angesichts unseres bereits bestehenden Netzes ist es sinnvoll, auf die kohlenstoffärmere Alternative Wasserstoff umzusteigen, die unserer Meinung nach Haushalte und Unternehmen über Generationen hinweg mit Wärme versorgen kann.Cadent verwaltet im Auftrag der Gasindustrie die kostenlose Hotline des nationalen Gasnotdienstes - 0800 111 999*Cadent Gas Ltd ist im Besitz eines Konsortiums globaler Investoren.* Alle Anrufe werden aufgezeichnet und können abgehört werden.OverIT (https://www.overit.ai/), unterstützt von Bain Capital und Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 25 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field Service Management Software. Das Unternehmen wird aufgrund seines Produktangebots und seiner fundierten Branchenkenntnisse von führenden globalen Beratungs- und Consultingunternehmen als führender Anbieter in den Bereichen FSM, Geodaten und AR anerkannt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424746/OverIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cadent-entscheidet-sich-fur-die-fsm-plattform-von-overit-um-seine-auWendiensttatigkeiten-fur-3-600-benutzer-in-ganz-groWbritannien-zu-modernisieren-302450889.htmlPressekontakt:Andrea Bardini +1 847 867 2232Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158647/6029908