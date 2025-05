NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht an./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 19:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004