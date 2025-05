© Foto: Unsplash

Risikoaffine Trader hatten in den vergangenen Tagen auf einen Short-Squeeze beim angeschlagenen Halbleiterwert Wolfspeed gewettet. Daraus dürfte nichts werden.Der Spezialist für Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Halbleiter Wolfspeed steckt in einer schweren Krise. Zwar gelten die Halbleiterprodukte des Unternehmens technologisch als fortschrittlich, doch der überambitionierte Expansionskurs hat den Konzern an den Rand des finanziellen Kollapes gebracht. Dazu kommt eine anhaltend schwache Industrie- und Automobilkonjunktur. Beides gilt als Kernmärkte für die gegenüber Chips auf Siliziumbasis besonders robusten Halbleiter. Daher entwickelten sich zuletzt auch die Geschäfte nicht wie erhofft. …