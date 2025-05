DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hoffnung im Zollstreit beflügelt Nikkei

DOW JONES--Zum Wochenausklang hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Einige Handelsplätze, vor allem die japanische Börse, profitierten davon, dass die USA ein Rahmenabkommen für einen Handelsvertrag mit Großbritannien geschlossen haben. Diesem ersten sollen viele weitere folgen, wie US-Präsident Donald Trump ankündigte. Das weckte Hoffnungen auf baldige Abschlüsse auch mit anderen Staaten. Am Wochenende treffen sich US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Stellvertretende Ministerpäsident He Lifeng in der Schweiz zu Gesprächen.

Die chinesischen Börsen zeigten sich davon aber unbeeindruckt, ebenso von überraschend stark ausgefallenen Handelszahlen. Die chinesischen Exporte stiegen im April deutlich stärker als angenommen, obwohl die Exporte in die US aufgrund der hohen Strafzölle einknickten. Auch die Importe entwickelten sich günstiger als geschätzt. In Shanghai sank der Composite-Index um 0,3 Prozent. In Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index im späten Handel gut behauptet.

Der Nikkei-225-Index gewann in Tokio 1,6 Prozent auf 37.503 Punkte, auch gestützt vom Yen, der zum US-Dollar schwächer tendierte. Das beflügelte Aktien exportorientierter Branchen wie Elektronik, Technologie und Automobilbau, deren Gewinne von einem schwächeren Yen profitieren.

Unter den Einzelwerten gewannen Nippon Telegraph & Telephone (NTT) 3,3 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt hatte. Nach Beginn der Übernahmeofferte von NTT sprangen NTT Data Group um 14,3 Prozent nach oben. Negativ wurden hingegen die Zahlen von Kawasaki Heavy Industries (-2%) und Mitsubishi Heavy Industries (-5,6%) aufgenommen.

Etwas fester zeigte sich der australische Aktienmarkt; der S&P/ASX-200 stieg um 0,5 Prozent. Die Aktie von Macquarie verteuerte sich um 3,8 Prozent, nachdem die Investmentbank Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt und die Dividende erhöht hatte. Macquarie sieht sich gut gerüstet, um die aktuelle Lage zu bewältigen und mittelfristig "überragende" Ergebnisse zu liefern.

In Seoul schloss der Kospi 0,1 Prozent niedriger. Korea Zinc sprangen um 7,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen will zurückgekaufte Aktien bis zum Ende dieses Jahres aus dem Aktienregister streichen, was einen höheren Gewinn je Aktie zur Folge hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.231,20 +0,5% +0,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.503,33 +1,6% -7,8% 08:30 Kospi (Seoul) 2.577,27 -0,1% +7,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.342,25 -0,3% -0,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.803,99 +0,1% +13,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1243 0,1 1,1227 1,1280 +9,3% EUR/JPY 163,36 -0,3 163,82 162,88 -0,2% EUR/GBP 0,8484 0,2 0,8471 0,8499 +2,9% GBP/USD 1,3252 0,0 1,3251 1,3272 +6,2% USD/JPY 145,30 -0,4 145,92 144,40 -8,6% USD/KRW 1.402,54 -0,2 1.404,86 1.400,22 -5,2% USD/CNY 7,2174 -0,0 7,2176 7,2160 +0,0% USD/CNH 7,2429 0,0 7,2427 7,2371 -1,4% USD/HKD 7,7756 0,0 7,7722 7,7724 -0,1% AUD/USD 0,6403 0,0 0,6401 0,6407 +3,9% NZD/USD 0,5894 -0,2 0,5904 0,5920 +6,2% BTC/USD 103.417,25 0,6 102.830,65 99.156,55 +4,1% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,27 60,40 -0,2% -0,13 -19,2% Brent/ICE 63,26 63,12 +0,2% +0,14 -18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.328,52 3.305,23 +0,7% +23,29 +28,2% Silber 28,95 28,97 -0,1% -0,02 +2,9% Platin 879,58 873,31 +0,7% +6,27 -1,2% Kupfer 4,4845 4,561 -1,7% -0,08 +10,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

