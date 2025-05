© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Nach AppLovin am Donnerstag dürfte vor dem Wochenende auch die Aktie von The Trade Desk vor starken Kursgewinnen stehen. Die Zahlen konnten überzeugen.Die Aktien von Werbetechnologieunternehmen hatten unter der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zoll- und Konjunkturpanik besonders stark zu leiden. Deren Geschäfte sind stark von Werbeausgaben abhängig, die wiederum auf anhaltend hohe Verbraucherinnen- und Verbraucherausgaben angewiesen sind Gleichzeitig litten die Anteile von AppLovin und The Trade Desk unter hohen Bewertungen. Das hat in den vergangenen Wochen zu einem Crash der Aktien geführt. Bei AppLovin kamen zudem Betrugsvorwürfe durch Short-Seller hinzu. Das Unternehmen hat am …