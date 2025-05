Donald Trump hat gestern dazu aufgefordert, US-Aktien zu kaufen - weil die Wirtschaft in den USA so ungeheuerlich boomen werde, so der US-Präsident. Gestern dann ein Bericht, wonach Trump die Zölle gegen China auf 50% senken könnte als Zeichen des guten Willens. Aber während die Aufforderung von Trump, Aktien zu kaufen, direkt zu steigenden Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...