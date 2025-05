ABOUT YOU (AY) meldete solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25: Der Umsatz stieg um 3,4% auf 2.001,7?Mio.?EUR, der Bruttogewinn legte um 7,9% auf 807,8?Mio.?EUR zu. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 28,1?Mio.?EUR. Trotz eines Nettoverlusts von 106,7?Mio.?EUR war der Free Cashflow mit 55,5?Mio.?EUR stark, was auf operative Disziplin und einen Abbau des Working Capitals zurückzuführen ist. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum: Der Umsatz stieg um 8,7% und der EBITDA-Verlust wurde reduziert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet AY ein moderates Umsatzwachstum und ein stärkeres EBITDA. Die Segmentberichterstattung wird künftig in die Bereiche Commerce und SCAYLE unterteilt. Das Übernahmeangebot von Zalando zu 6,50?EUR je Aktie hat eine Annahmequote von über 90% erreicht und soll bis Sommer abgeschlossen sein. Die Analysten von mwb research empfehlen, das Angebot anzunehmen, und stufen die Aktie mit Verkaufen ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE