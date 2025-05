Espelkamp (ots) -Merkur Bets und Tipwin Ltd. vereinbaren eine umfassende Kooperation ihrer Sportwettbüros in Deutschland. Die Sportwettmarke "Merkur Bets" der Merkur Group wird in ihren Sportwettbüros als Franchisenehmer das Produktangebot von Tipwin übernehmen. Dadurch läuft das gesamte Netzwerk der Sportwettbüros von Merkur Bets zukünftig unter der Marke "Merkur Bets powered by Tipwin". Die vollständige Integration aller Merkur Bets-Standorte ist bis zum vierten Quartal dieses Jahres vorgesehen.Durch die Zusammenführung hält Merkur Bets nicht nur die Präsenz im stationären Bereich aufrecht, sondern schärft zugleich den Fokus auf den Onlinemarkt und stärkt auf diese Weise die Weiterentwicklung des eigenen Onlineprodukts. Zwei wichtige Personalien untermauern dies: Mit Christian Gruber als neuem Chief Operating Officer und Thomas Andreas als neuem Marketing Director sind von nun an zwei ausgewiesene Experten mit umfangreicher Online-Expertise für das Unternehmen tätig.Mathias Dahms, Geschäftsführer Sportwetten der Merkur Group, blickt der Partnerschaft optimistisch entgegen: "Mit der strategischen Kooperation mit Tipwin sichern wir unsere Retailpräsenz auf dem deutschen Markt und können unseren Fokus künftig auf das Wachstum im europäischen Onlinegeschäft legen. Dank eines starken Onlineprodukts, bestehend aus einem vielfältigen Sportwettangebot und attraktiven Slots, des Rückhalts eines international agierenden Konzerns sowie der Strahlkraft der etablierten Marke Merkur sehen wir uns hervorragend positioniert, um unser Wachstum nachhaltig voranzutreiben."Auch Dr. Damir Böhm, CEO der Tipwin Ltd., freut sich über die Zusammenarbeit: ",Merkur Bets powered by Tipwin' ist eine für alle Beteiligten gewinnbringende Kombination aus einer bekannten und starken Marke und einem hochqualitativem Produkt. Wir verbinden zudem die Kraft eines europaweit Standards setzenden Konzerns mit der Dynamik unseres Familienunternehmens. Somit freue ich mich auf diese strategische Allianz, die wir als Zukunftsversprechen an unsere gemeinsamen Partner sehen.Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@merkur.comMobil: 0171 / 9745712Merkur Group im Internet: merkur.groupOriginal-Content von: Merkur Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13139/6030042