Pünktlich zum Ende der eigenen Showrooms hat der Vietnamesische Autobauer neue Händler für Frankreich und Deutschland unter Vertrag genommen. In Frankreich wird Astrada Simva der erste offizielle Handelspartner der Marke, in Deutschland verkauft künftig auch Schachtschneider Automobile die Fahrzeuge. Das sei "ein wichtiger Meilenstein in VinFasts Strategie, das Vertriebsmodell über Händler zu beschleunigen und gleichzeitig das starke Engagement des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...