DAX startet mit Schwung in den Tag - Internationale Märkte uneinheitlich

Am Morgen des 9. Mai 2025 zeigt sich der deutsche Leitindex DAX in robuster Verfassung. Anleger reagieren positiv auf die jüngsten Entwicklungen in der europäischen Wirtschaftspolitik. Währenddessen präsentieren sich die internationalen Märkte uneinheitlich: Der S&P 500 in den USA zeigt sich stabil, während der Nikkei 225 in Japan leichte Verluste verzeichnet.

Makroökonomischer Überblick

Heute steht die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz für März 2025 im Fokus. Analysten erwarten einen leichten Rückgang des Exportüberschusses, was auf die anhaltenden Herausforderungen im globalen Handel hinweist. Zudem wird das Verbrauchervertrauen in der Eurozone für April veröffentlicht, wobei mit einer stabilen Entwicklung gerechnet wird.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

SAP SE (Deutschland)

Die Aktie des Softwarekonzerns SAP zeigt am heutigen Morgen Abwärtsbewegung. Trotz der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit einem führenden US-Cloud-Anbieter, die das Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz beschleunigen soll.

Volkswagen AG (Deutschland)

Die Papiere von Volkswagen verzeichnen einen leichten Rückgang. Das Unternehmen sieht sich mit neuen Herausforderungen in China konfrontiert, wo die Verkaufszahlen im April hinter den Erwartungen zurückblieben.

Apple Inc. (USA)

Die Aktie von Apple zeigt sich stabil. Das Unternehmen kündigte gestern Abend neue Investitionen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar in die europäische Chipproduktion an, was von den Märkten positiv aufgenommen wurde.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5K2L 23,28 23488 Punkte 21165,74734 Punkte 10,17 Open End DAX® Bear UG44R9 8,97 23488,5 Punkte 24354,941199 Punkte 26,26 Open End DAX® Bull UG5B0P 18,06 23488 Punkte 21690,053476 Punkte 12,96 Open End DAX® Bear UG12L3 2,88 23488,5 Punkte 23734,212608 Punkte 81,33 Open End Siemens Energy Bear UG65S1 16,68 75,23 EUR 92,00 EUR 4,43 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Call HC83PJ 2,56 597,915 USD 600,00 USD 10,86 18.06.2025 Costco Wholesale Call HD3BJM 0,86 1007,46 USD 1100,00 USD 20,31 18.06.2025 Renk Group Call UG4V9W 17,93 59,19 EUR 45,00 EUR 2,66 17.09.2025 Volkswagen Vz. Call HC5AHX 0,19 99,73 EUR 100,00 EUR 17,7 18.06.2025 Netflix Call UG1WZ1 3,01 1147,215 USD 1000,00 USD 3,78 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.05.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Krones UG3X3A 11,05 138 89,620043 EUR 3 Open End MicroStrategy HD6025 8,56 424,575 276,337799 USD 3 Open End Ströer UG3X6M 6,08 49,45 32,50727 EUR 3 Open End Hensoldt HC64UD 1,97 73 56,261556 EUR 4 Open End Alphabet C HD31FG 4,5 156,475 116,843682 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.05.2025; 10:30 Uhr;

