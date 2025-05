Erfurt (ots) -In der 21. Staffel von "Die WG" (ZDF) testen fünf Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren in Athen das Leben ohne Eltern. Bei einem unvergesslichen Urlaub lernen sie die griechische Hauptstadt kennen und wachsen als Team zusammen. "Die Mädchen-WG - Mitten in Athen" (ZDF) ist ab dem 10. Mai 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) und ab dem 13. Mai 2025 um 20:10 Uhr bei KiKA im TV wöchentlich in Doppelfolge zu sehen.In der Großstadt Athen treffen fünf Mädchen mit unterschiedlichen Interessen, Lebenssituationen und familiären sowie kulturellen Hintergründen zum ersten Mal aufeinander. Gemeinsam wagen sie ein besonderes Abenteuer: In einem Loft mitten in der Stadt verbringen sie einen Urlaub ganz ohne Eltern. Dabei lernen die Mädchen, was es heißt, den Alltag allein zu organisieren und an einem Strang zu ziehen.Auch in der neuen Staffel gibt es wieder jede Menge Action. Von Streichen und Challenges über Aufräumaktionen bis hin zu Luftkissen-Fahrten und Fallschirmsprüngen stellen sich die Mädchen den täglichen Herausforderungen. Bei Tanz- und Graffiti-Kursen erleben sie die griechische Kultur und lernen durch ihre griechischen Freund*innen die Unterschiede zwischen den Schulen in Griechenland und Deutschland kennen. Während ihrer Zeit in Athen vertrauen sie sich gegenseitig Geheimnisse an und wachsen gemeinsam über sich hinaus."Die Mädchen-WG - Mitten in Athen" ist eine Produktion von E+U TV. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Carolin Zombik und Dorothee Herrmann.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6030065