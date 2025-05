Berlin (ots) -Nur wenige Tage nach der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler und der Vereidigung des neuen Kabinetts wird der Wirtschaftsrat den neuen Regierungschef beim Wirtschaftstag 2025 begrüßen. Das zweitägige Forum gilt als eines der wichtigsten wirtschaftspolitischen Treffen in Deutschland. Beide Veranstaltungstage werden kostenfrei über die Website wt25.de im Livestream übertragen."Wer den Wandel gestalten will, muss Wirtschaft an erster Stelle mitdenken", sagt Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU. "Mit dem Wirtschaftstag setzen wir ein klares Signal: Deutschland braucht jetzt einen Kurswechsel und eine Revitalisierung der Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. Dafür bringen wir auf dem Wirtschaftstag führende Köpfe zusammen."Impulse aus erster Hand: Kabinettsmitglieder auf dem PodiumNeben Bundeskanzler Friedrich Merz werden zahlreiche weitere Mitglieder der neu gebildeten Bundesregierung beim Wirtschaftstag 2025 sprechen, darunter:- Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben- Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie- Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung- Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und RaumfahrtWeitere hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher sind u.a. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der Vorsitzende der EVP Manfred Weber MdEP, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing, Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Audi-CEO Gernot Döllner, Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger, der Vorstandsvorsitzende von FC Bayern München Jan-Christian Dreesen, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt Axel Hellmann sowie viele weitere politische Vordenker und meinungsstarke Wirtschaftslenker.Wirtschaftstag im Livestream unter wt25.deDer diesjährige Wirtschaftstag steht unter dem Leitthema "Kurswechsel für Deutschland - Rückkehr zur Sozialen Marktwirtschaft". Am Vormittag des 12. Mai 2025 beginnt die Veranstaltung traditionell mit der Bundesdelegiertenversammlung des Wirtschaftsrates. Im Anschluss, ab 15:10 Uhr, folgt die offizielle Eröffnung. Der zweite Tag am 13. Mai steht dann von morgens bis abends im Zeichen wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Debatten mit rund 100 Referentinnen und Referenten. Friedrich Merz wird auf der um 19:20 Uhr beginnenden Abendveranstaltung die Abschluss-Keynote halten.Beide Veranstaltungstage werden live und kostenfrei übertragen. Das Programm kann ohne Anmeldung direkt unter wt25.de im Livestream verfolgt werden. Wer darüber hinaus digitalen Zugang zu allen Panels erhalten möchte, kann sich dafür im Vorweg (ebenfalls kostenfrei) registrieren.Der Wirtschaftstag 2025 findet statt am:12. & 13. Mai 2025,JW Marriott Hotel Berlin,Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin.Die vollständige Agenda findet sich hier: wt25.dePressekontakt:Johannes GunstGeschäftsführer Presse & KommunikationWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-301pressestelle@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42899/6030064