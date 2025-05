Berlin (ots) -Gesunde und nährstoffreiche Ernährung - wichtiger Wegbegleiter bei der Genesung nach einer KrebserkrankungDie deutsche Geflügelwirtschaft engagiert sich 2025 erstmals als Ernährungspartner der YES!CON, Deutschlands größter Krebs-Convention. Die von der YES!CON-Community ins Leben gerufene Veranstaltung bringt Betroffene, Angehörige, Fachleute und Unterstützer:innen zusammen - mit dem Ziel, Krebs zu enttabuisieren, Wissen zu teilen und neue Perspektiven auf ein Leben mit oder nach der Erkrankung zu eröffnen. Die Kooperation steht unter dem Leitgedanken: "Gute und gesunde Ernährung ist Teil der Therapie."Starker Partner für eine starke CommunityDie deutsche Geflügelwirtschaft versteht sich als Teil einer Gesundheitskette, die über die reine Lebensmittelproduktion hinausgeht. Mit hochwertigen, gut verträglichen Eiweißträgern wie Geflügelfleisch leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung von Krebspatient:innen in und nach der Therapie."Gerade bei schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs spielt Ernährung eine zentrale Rolle für die körperliche und mentale Widerstandskraft. Als deutsche Geflügelwirtschaft stehen wir für sichere, transparente und nährstoffreiche Lebensmittel - und damit für echte Kraftspender in schwierigen Zeiten", sagt Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) "Wir freuen uns, die YES!CON 2025 zu unterstützen und damit auch Betroffenen eine Bühne zu geben, deren Geschichten Kraft, Mut und Hoffnung machen."Jan Schiller, Geschäftsführer der yeswecan GmbH, die die YES!CON organisiert, sagt: "Ernährung ist ein oft unterschätzter, aber zentraler Baustein im Kampf gegen Krebs. Die Partnerschaft mit der deutschen Geflügelwirtschaft ermöglicht es uns, dieses Thema noch stärker ins Bewusstsein zu rücken. Gemeinsam wollen wir zeigen, wie wichtig hochwertige, gut verträgliche Lebensmittel für die körperliche und mentale Stärke von Betroffenen sind. Ich freue mich sehr über diese Kooperation, die den ganzheitlichen Ansatz der YES!CON unterstreicht."Warum Geflügel - gerade bei Krebs?Eine ausgewogene, proteinreiche Ernährung unterstützt nachweislich das Immunsystem, fördert den Muskelerhalt und trägt zur psychischen Stabilität bei. Geflügelfleisch ist nicht nur besonders gut verdaulich, sondern enthält alle essenziellen Aminosäuren. Eier wiederum liefern wertvolle Mikronährstoffe wie Vitamin B12, D und Selen, die unter anderem für Zellschutz und Nervenfunktion wichtig sind.Diese Eigenschaften machen Geflügelprodukte besonders geeignet für Menschen, die durch Therapie oder Krankheit geschwächt sind, aber dennoch nährstoffreich essen müssen - möglichst ohne Magen-Darm-Belastung. Die deutsche Geflügelwirtschaft will diesen Zusammenhang stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und Betroffene sowie Angehörige mit faktenbasierter Aufklärung unterstützen.Verantwortung, Qualität, TransparenzDie Unterstützung der YesCon ist Ausdruck des Selbstverständnisses der deutschen Gefügelwirtschaft, das weit über das Produkt hinausgeht. Geflügel und Eier aus Deutschland stammen aus kontrollierten, zertifizierten Betrieben mit hohen gesetzlichen Standards. Die Branche engagiert sich für mehr Futtermittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln und Tiergesundheit.Im europäischen Vergleich bietet die deutsche Geflügelwirtschaft eine besonders hohe Transparenz: Herkunftskennzeichnung, nachvollziehbare Produktionsketten und stetige Verbesserungen in Sachen Nachhaltigkeit und Tierwohl stärken das Vertrauen der Verbraucher:innen.Ein Beitrag für mehr LebensqualitätMit ihrer Unterstützung der YesCon 2025 bringt sich die deutsche Geflügelwirtschaft aktiv in eine gesellschaftliche Debatte ein, die Mut machen soll: zu einer offenen Auseinandersetzung mit Krankheit, zu gegenseitiger Unterstützung - und zu einem bewussten, gesundheitsfördernden Lebensstil.Weitere Informationen:www.zdg-online.dewww.team-gefluegel.dewww.yescon.orgPressekontakt:Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG)Amil Hota | Leiter KommunikationClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40E-Mail: presse@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32363/6030071