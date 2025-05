Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall ist aktuell nicht zu stoppen und rast von einem Rekord zum nächsten. Auch Analysten heben ihre Kursziele immer höher. Wo steht die Aktie mittelfristig? In dieser Woche springt die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall von Rekord zu Rekord und konnte sich am Freitagmorgen mit einem zwischenzeitlichen Plus von 1,2 Prozent deutlich über 1700 Euro festsetzen. Der Superzyklus in der Rüstungsbranche hält weiter ...

