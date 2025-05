© Foto: Evan Vucci - AP

Nach dem Handelsdeal mit Großbritannien feiern die Märkte. Anleger hoffen nun auf den nächsten Coup im Zollstreit mit China.Nach der Einigung zwischen den USA und Großbritannien auf ein erstes Handelsabkommen seit dem Zollschock im April haben die Märkte deutlich zugelegt. Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Gewinne: Der S&P 500 und der Dow Jones stiegen jeweils um 0,6 Prozent, der Nasdaq legte sogar um 1,1 Prozent zu. Auch Europas Märkte starteten am Freitag freundlich: Der DAX erreichte mit über 23.500 Punkten ein neues Allzeithoch, nachdem er im April noch massiv eingebrochen war. "Sie sollten jetzt besser Aktien kaufen", sagte US-Präsident Donald Trump am …