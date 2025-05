NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des IT-Dienstleisters enthielten angesichts schon vorab veröffentlichter, umfangreicher Eckdaten nicht viele Überraschungen, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Die positive Entwicklung im März und April habe das Vertrauen gesteigert./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 02:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703