Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. Wir führen momentan 36 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 34%. Heute reichen wir zwei Kursziele nach, heben eins an und nehmen ein ETF in unsere Liste der Einsteigerempfehlungen auf. Im Laufe der Woche hatten wir schon ein Rating geändert, 2 Käufe getätigt, 3 Limits platziert und 3 Updates geliefert. Betroffen sind unter anderem MongoDB, Teleperformance, GTT, Kion, Prysmian, Hugo Boss, Ferrari, Alphabet und den Invesco MDAX ETF. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX überschreitet während des Schreibens dieser Zeilen sein altes Allzeithoch und markiert ein neues. Das deutsche Börsenbarometer kennt kein Halten mehr, die US Indizes hinken weiterhin deutlich hinterher, konnten bisher knapp zweidrittel ihrer Verluste wieder aufholen. Im Chartvergleich sieht das beeindruckend aus.Der anhaltenden relativen Stärke der deutschen Aktien tragen wir heute auch in unseren Dispositionen Rechnung. Wir verkaufen einen Titel in den USA und stocken hierzulande weiter auf.Wenn Sie den Artikel interessant finden und gerne mehr dieser Art lesen möchten, klicken Sie gernein den ersten 30 Tagen wieder beenden können. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es aus!Beste GrüßeJens Brahm