Die Krypto-Rally nimmt Fahrt auf. Bitcoin durchbrach am Donnerstag zum ersten Mal seit Februar die 100.000-Dollar-Marke und setzte diesen Anstieg am Freitag fort, angetrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskrieg. Trumps Handelsabkommen mit Großbritannien und die Aussicht auf niedrigere Zölle vor den wichtigen Handelsgesprächen mit China am Wochenende treiben Risikoanlagen wie Kryptowährungen und Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...