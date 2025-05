Ratingen (D) (ots) -Strom und Gas werden häufig viel zu teuer eingekauft. Oft liegt das an unflexiblen Verträgen, die eher auf die Sicherheit des Anbieters als auf den Nutzen für das Unternehmen ausgelegt sind. Dynamische Stromtarife für Unternehmen bringen die Lösung. Als Experte in diesem Bereich behält Scholt Energy den Markt im Blick und informiert seine Kunden, wenn es sinnvoll ist, zu handeln. Das erklärte Ziel ist, sich von starren Preislogiken zu lösen - für mehr Flexibilität, Kontrolle und spürbare Einsparungen.Dynamischer Gewerbestromtarif ohne Risiko - geht das denn?Die meisten Energieverträge sind darauf ausgelegt, Risiken für den Anbieter zu minimieren - nicht darauf, Vorteile für den Kunden zu realisieren. Genau aus diesem Grund zahlen Unternehmen oft mehr für ihr Gas und ihren Strom, als sie müssten, und das meist ohne es zu wissen. Fixpreismodelle lassen häufig Einsparpotenziale ungenutzt und schränken den Handlungsspielraum ein. Dynamische Einkaufsmodelle hingegen bieten eine zukunftsfähige Lösung: Sie verbinden Preissicherheit mit Marktnähe und ermöglichen es, Chancen gezielt zu nutzen - ohne das Risiko allein zu tragen. Unternehmen gewinnen damit Flexibilität zurück und können ihre Strom- und Gaskosten aktiv steuern.Warum aber verharren so viele Unternehmen in einem Fixpreismodell, obwohl sie damit langfristig oft höhere Kosten tragen als nötig? Häufig fehlt ein vertrauensvoller Partner, der den Markt im Blick behält und das Unternehmen proaktiv unterstützt. Diese Rolle übernimmt Scholt Energy als aktiver Energiepartner mit Fokus auf Markttransparenz und strategischem Energieeinkauf.Ein dynamisches Modell, das mehr aus dem Markt herausholtWährend viele Anbieter auf pauschale Festpreise setzen, arbeitet Scholt Energy (https://www.scholt.de/energielieferung/strom-gas?utm_source=%20wordsmattr&utm_medium=handelsblatt&utm_content=Supply) mit einem hybriden Beschaffungsmodell. Für mehr Planungssicherheit wird ein Teil des Energiebedarfs frühzeitig zu günstigen Zeitpunkten über den Terminmarkt gesichert. Der übrige Anteil wird flexibel über den Spotmarkt eingekauft - da dort die Preise durchschnittlich günstiger und Einsparungen möglich sind.Dass ein solch dynamischer Stromtarif für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist, zeigen die Preisentwicklungen der letzten Jahre: Der Spotmarkt lag langfristig oft unter dem Niveau des Terminmarkts. Wer Preisschwankungen intelligent nutzt, senkt die Kosten, ohne auf Verlässlichkeit verzichten zu müssen.Individuell angepasst: Strategischer Energieeinkauf ist kein StandardproduktJedes Unternehmen hat andere Anforderungen: Während der eine Betrieb mit konstantem Verbrauch mehr Stabilität benötigt, möchten andere gezielter auf Marktchancen reagieren können. Scholt Energy (https://www.scholt.de/energielieferung/strom-gas?utm_source=%20wordsmattr&utm_medium=handelsblatt&utm_content=Supply) berücksichtigt das und stellt für jeden Kunden den passenden Energiemix zusammen. Wer langfristig kalkulieren möchte, sichert größere Mengen im Voraus ab. Wer flexibler agieren will, erhöht den Anteil kurzfristiger Beschaffung. Das Modell passt sich dem Unternehmen an - nicht umgekehrt.Neben der klassischen Beschaffung unterstützt Scholt Energy außerdem bei der Integration nachhaltiger Energien. Dazu gehören zertifizierter Grünstrom, Power Purchase Agreements (PPAs) oder Eigenstromlösungen. Ebenso erhalten Unternehmen Beratungsleistungen zur Dekarbonisierung und E-Mobilität. Alles abgestimmt auf die Bedürfnisse gewerblicher Kunden - aus einer Hand.Aktiver Marktpartner: "Wir melden uns, wenn die Preise fallen"Scholt Energy begleitet seine Kunden weit über den Vertragsabschluss hinaus und informiert Unternehmen regelmäßig über die Marktentwicklungen. Daraus ergeben sich gezielte Empfehlungen bei relevanten Preisbewegungen. Persönliche Ansprechpartner beraten strategisch und begleiten operative Prozesse. Dabei entscheiden Kunden selbst, wie stark sie eingebunden werden möchten und ob sie die Steuerung ganz übergeben.Über die digitale Plattform haben sie jederzeit Einblick in Preise, Verbrauch und Beschaffungsstände - in Echtzeit. Diese Kombination aus Markttransparenz, Technologie und persönlicher Betreuung lässt keine Gelegenheit ungenutzt und der Kunde kann jederzeit fundiert entscheiden.Fazit: Wer klüger beschafft, spart mehr - ohne RisikoDer Energiemarkt bietet Chancen. Man muss sie nur erkennen und nutzen. Während andere Anbieter in starren Vertragsmodellen verharren, denkt Scholt Energy (https://www.scholt.de/energielieferung/strom-gas?utm_source=%20wordsmattr&utm_medium=handelsblatt&utm_content=Supply) voraus. Der Anbieter handelt, wenn sich der Markt bewegt. Er berät, wenn es sich für den Kunden auszahlt. Und er entwickelt Beschaffungsmodelle, die zur Realität seiner Kunden passen. "Wir melden uns, wenn die Preise fallen" ist bei Scholt Energy kein Marketing-Werbeversprechen, sondern gelebter Service.Weiteres Infomaterial, wie Scholt Energy die Energieversorgung von Unternehmen wirtschaftlicher, flexibler und zukunftssicher gestalten kann, finden sich auf der Website von Scholt Energy.Pressekontakt:Scholt Energy Control GmbHAn der Pönt 48DE - 40885 Ratingenpatrick.schoewe@scholt.deOriginal-Content von: Scholt Energy Control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179721/6030172