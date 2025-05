© Foto: CFOTO - picture alliance

Trotz anhaltend hoher Notierungen bei Kryptowährungen konnte Coinbase nicht im erwarteten Maß profitieren, die Zahlen lagen unter den Prognosen.Der Kryptobörsen-Betreiber Coinbase hat mit seinen am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können. Trotz der im ersten Quartal hohen Notierungen für Digitalwährungen wie Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. konnte das Unternehmen die Erwartungen weder beim Umsatz noch beim Gewinn übertreffen. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 23,8 Prozent auf 2,03 Milliarden US-Dollar. Das starke Umsatzwachstum ist ein Zeichen dafür, dass sich die höheren Kurse für Kryptowährungen in einer anhaltend hohen Transaktionshäufigkeit …