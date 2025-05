FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1380 auf 1985 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe im Rüstungsgeschäft gute mittel- bis langfristige Aussichten, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. "Infolge der erhöhten Bedrohungslage in Europa durch Russland und des notwendigen Aufbaus eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten erwarten wir einen jahrelangen, starken Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland und der europäischen Nato-Staaten", schrieb der Experte. Rheinmetall mit seinem breiten Rüstungsportfolio "sollte einer der Hauptauftragnehmer sein"./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 08:06 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 08:09 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009