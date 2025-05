Kioxia Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den IEEE Corporate Innovation Award vom Institute of Electrical Electronics Engineers (IEEE), der weltweit größten technischen Fachorganisation zur Förderung von Technologien zum Wohle der Menschheit, erhalten hat. Mit dieser Auszeichnung wird der herausragende Beitrag von Kioxia im Bereich der Elektro- und Elektroniktechnik durch seine BiCS FLASH-Technologie gewürdigt, einer innovativen, kostengünstigen und hochkapazitiven 3D-Flash-Speichertechnologie. Die Preisverleihung fand am 24. April in Tokio statt.

Der IEEE Corporate Innovation Award ist eine weltweit anerkannte Auszeichnung, die an Organisationen verliehen wird, die innovative Technologien, Produkte oder Dienstleistungen entwickelt haben, die einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Elektro- und Elektroniktechnik geleistet haben. Seit ihrer Einführung 1985 wurde die Auszeichnung an führende Elektronikhersteller und IT-Unternehmen weltweit verliehen, und Kioxia ist stolz darauf, als siebtes japanisches Unternehmen diese Auszeichnung zu erhalten.

Kioxia stellte seine 3D-Flash-Speichertechnologie erstmals 2007 vor. Diese bahnbrechende Technologie ordnet Speicherzellen in einer dreidimensionalen Konfiguration an und erzielt so sowohl eine höhere Kapazität durch vermehrte Stapelung als auch geringere Kosten durch eine Verarbeitungstechnologie, die die Anzahl der Fertigungsschritte minimiert. Heute sind Produkte mit dieser 3D-Struktur führend auf dem Flash-Speichermarkt und finden breite Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Smartphones, PCs und Rechenzentren, die als grundlegende Komponenten der digitalen Gesellschaft das Leben der Menschen bereichern. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen aufgrund der zunehmenden Verbreitung von KI ist Kioxia bestrebt, die Forschung und Entwicklung der BiCS FLASH-Technologien der nächsten Generation zu beschleunigen, um den vielfältigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Erzielung höherer Leistung, geringeren Stromverbrauchs und größerer Kapazitäten.

Geleitet von unserer Mission, "die Welt mit 'Speichern' zu verbessern", will Kioxia eine neue Ära der Innovation einläuten und die Forschung und Technologieentwicklung vorantreiben, um die zunehmende Verbreitung von KI und die digitale Gesellschaft der Zukunft zu unterstützen. Darüber hinaus stärken wir aktiv die Wettbewerbsfähigkeit unseres Flash-Speicher- und SSD-Geschäfts.

Weitere Informationen zum IEEE Corporate Innovation Award 2025 finden Sie unter https://corporate-awards.ieee.org/recipient/kioxia-corporation/

Erfahren Sie mehr über BiCS FLASH 3D-Flash-Speicher unter

https://www.kioxia.com/en-jp/rd/technology/bics-flash.html

Über IEEE

Die IEEE ist die weltweit größte technische Berufsorganisation und eine öffentliche Wohlfahrtsorganisation, die sich für den technologischen Fortschritt zum Wohle der Menschheit einsetzt. Durch ihre viel zitierten Publikationen, Konferenzen, Technologiestandards und professionellen und bildungsbezogenen Aktivitäten ist die IEEE zu einer anerkannten Instanz in einer Vielzahl von Bereichen geworden, die von Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation bis hin zu Biomedizintechnik, elektrischer Energie und Unterhaltungselektronik reichen. Erfahren Sie mehr unter https://www.ieee.org.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250507502598/de/

Contacts:

Kota Yamaji

Öffentlichkeitsarbeit

Kioxia Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com