Die PNE AG zieht Zwischenbilanz nach Auftaktquartal 2025: So habe der Windkraftprojektierer im ersten Quartal 2025 zwei in Deutschland in Betrieb genommene Windparks ins Eigenbetriebsportfolio aufgenommen, zwei weitere Windparks sowie ein Photovoltaikprojekt erhielten Genehmigungen und die Projektpipeline stieg gegenüber Jahresende 2024 leicht ein. Fehlender Wind hinterließ dennoch seine Spuren im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...