München (ots) -Die ARD hat über die SportA umfangreiche audiovisuelle Medienrechte an Spielen des DFB-Pokals ab der Saison 2026/27 bis 2029/30 zur Ausstrahlung im Free-TV erworben. Die Einigung umfasst die Live-Übertragung von insgesamt acht bzw. sieben Spielen des Pokals der Männer pro Saison. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch weiterhin umfassende Nachverwertungsrechte - sowohl fürs klassische Fernsehen als auch für sämtliche digitalen Angebote der ARD (einschließlich Hörfunk/Audio). Außerdem sind die Rechte am DFB-Pokal der Frauen einschließlich der Live-Übertragung des Frauen-Pokal-Finales Bestandteil der Verständigung. Dies ist das Ergebnis eines vom DFB Anfang Februar begonnenen Ausschreibungsverfahrens. Für die ARD ist der DFB-Pokal insbesondere aufgrund der regionalen Vielfalt des Turniers und der Verankerung der Vereine in den Regionen von besonderer Bedeutung.Über die finanzielle Ausgestaltung der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Landesrundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.