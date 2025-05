Linz (www.anleihencheck.de) - Die polnische Nationalbank hat gestern wie erwartet den Leitzins um 0,50% auf 5,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsdynamik habe sich in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt und die Teuerung habe das Zielniveau von 2,50% zuletzt leicht unterschritten. Ein weiterer Grund für die erste Zinssenkung seit Oktober 2023 dürften wohl auch die Risiken der US-Zölle auf die polnische Wirtschaft sein. Da mit der Senkung gerechnet worden sei, sei die Reaktion des EUR/PLN Kurses (aktuell 4,2500) verhalten ausgefallen. (09.05.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...