Linz (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanksitzung der Fed vom Mittwoch brachte keine Überraschungen hervor, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Fed Chef Powell lasse sich von Trumps Angriffen und Forderungen nach niedrigeren Zinsen weiterhin nicht von seinem falkenhaften Weg abbringen. Aufgrund der anhaltend hartnäckigen Inflation und der hohen Unsicherheit durch Trumps Zollstreitigkeiten sei der Leitzins wie erwartet auf dem Niveau 4,25 bis 4,50% belassen worden. Der Dollar sei im Anschluss an die gestrige Notenbanksitzung kurzzeitig beflügelt worden und habe Kurse unter EUR/USD 1,1300 erreicht. Der im Raum stehende Deal mit Großbritannien bei den Zollstreitigkeiten könnte den Dollar in den nächsten Tagen ebenfalls etwas beflügeln. Der Zolldisput berge jedoch weiterhin die Gefahr einer Stagflation, also einer hohen Inflation mit gleichzeitig niedrigem Wachstum gepaart mit einer hohen Arbeitslosigkeit. ...

