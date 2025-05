Leipzig (ots) -Nach der überwältigenden Resonanz des MDR-Sommergesangs im vergangenen Jahr wird der MDR-Rundfunkchor auch 2025 wieder engagierte Kulturinitiativen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besuchen und musikalisch "Danke" sagen. Für die Konzerte im August können sich regionale Einrichtungen noch bis zum 18. Mai bewerben. Mit der Gemeinwohlaktion möchten MDR KULTUR und MDR KLASSIK Menschen würdigen, die sich in ihrem Ort aktiv für Austausch und Kultur einsetzen.Mitteldeutschland hat eine reiche Kulturlandschaft, die bei Weitem nicht nur durch die Touristenmagnete Semperoper, Gewandhaus, Wartburg oder die Luthergedenkstätten geprägt wird. Gerade kleinere Festivals, Museen oder liebevoll gestaltete Begegnungsorte machen die Region attraktiv und lebenswert. Mit der gemeinsamen Radiokampagne von MDR KULTUR und MDR KLASSIK sollen diese vielfältigen und kreativen Initiativen in besonderer Weise gewürdigt werden. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht der MDR mit seiner sommerlichen Gemeinwohlaktion jetzt also in die zweite Runde und wird auch in diesem Jahr Menschen vorstellen, die an ihren Orten Gemeinschaft und Austausch fördern.Dabei kann es sich um das ehrenamtliche Engagement für Begegnungsstätten handeln, um die Organisation kultureller Veranstaltungen in Scheunen oder um die Erhaltung kleiner Museen.Konzerte mit dem MDR-RundfunkchorZum Finale der Gemeinwohlaktion "MDR-Sommergesang" werden einige der Orte vom MDR-Rundfunkchor (https://www.mdr.de/klassik/mdr-rundfunkchor/index.html) musikalisch beschenkt. Zwischen dem 14. und 17. August sind die Sängerinnen und Sänger aus einem der besten Rundfunkchöre Europas im MDR-Sendegebiet unterwegs, geben kleine Konzerte, singen gemeinsam mit den Menschen der vorab ausgewählten Kulturinitiativen und sagen so Danke für das Engagement. Einige der Initiativen wird MDR KULTUR außerdem in einem Online-Porträt in der Rubrik "Kultur erleben" (https://www.mdr.de/kultur/index.html) vorstellen.Mitmachen und dabei seinBis zum 18. Mai können sich interessierte Kulturinitiativen bewerben, um den "Sommergesang 2025" an Ihrem Ort live zu erleben. Alle Informationen und den Teilnahmebogen gibt es hier (https://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/klassikthemen/anmeldung-sommergesang-100.html).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6030331