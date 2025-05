Immer mehr Student:innen nutzen Tools wie ChatGPT für Hausarbeiten - und täuschen KI-Erkennungssoftware mit überraschend einfachen Tricks. Wie Universitäten auf den zunehmenden Trend reagieren. KI-Tools wie ChatGPT gehören auch an den Universitäten längst zum Alltag dazu. Aber was passiert, wenn Dozent:innen versuchen, KI-generierte Arbeiten zu entlarven? Wie das New York Magazine berichtet, haben Student:innen in den USA darauf eine überraschend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...