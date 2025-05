Erfurt (ots) -Im Mai wird bei KiKA gekickt - und zwar wie ein Mädchen. In einer 10-teiligen Dokuserie wird die U15-Mädchenmannschaft des SGS Essen-Schönbeck eine Saison lang auf ihrem anspruchsvollen Weg bis zur Nationalspielerinnenauswahl begleitet. "Kicken wie ein Mädchen" (WDR) ist ab dem 9. Mai 2025, 14:00 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) abrufbar und wird ab dem 14. Mai 2025 mittwochs in Doppelfolgen um 20:10 Uhr bei KiKA gezeigt."Kicken wie ein Mädchen" begleitet das Team durch eine entscheidende Saison, in der sich für viele Spielerinnen die Weichen stellen. Dabei zeigt die Dokuserie den körperlichen und auch psychischen Leistungsdruck und wie die Mädchen damit umgehen. Neben Spiel-Intelligenz und Leistungsbereitschaft stehen Werte wie Respekt, Toleranz und Fairness im Mittelpunkt - auf und neben dem Platz.Chayenne, Eriona, Pauline, Liv und ihre Mannschaftskolleginnen haben es satt, sich anhören zu müssen, dass Mädchen nicht Fußball spielen können, denn die Spielerinnen des SGS Essen-Schönebeck gehören zu den besten Nachwuchstalenten in ganz Nordrhein-Westfalen. Sie alle träumen davon, eines Tages in der ersten Mannschaft der SGS Essen zu spielen, dem einzigen reinen Frauenverein der Bundesliga. Der Sprung in die U16 am Ende der Saison ist deshalb entscheidend. Der Gewinn des Niederrheinpokals in diesem Jahr steht ganz oben auf der Wunschliste des Teams. Doch damit nicht genug: In der Kreisklasse-Liga will das Team unter die Top 3 kommen. Bei entsprechender Leistung könnten einige Spielerinnen in dieser Saison sogar vom DFB für die Jugend-Nationalmannschaft nominiert werden.Produziert wurde die Dokuserie von Karin de Miguel Wessendorf. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Manuela Kalupke.Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6030347