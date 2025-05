Mit viel Schwung in die neue Handelswoche:Montag, 12. Mai: Evonik, UniCredit, 1&1 und United Internet starten mit frischen Q1-Zahlen ins Börsenparkett. Auch Mazda und Tecan geben Einblicke in ihre Bilanzen. In Berlin trifft sich die Wirtschaftselite beim CDU-Wirtschaftstag und dem Bankengipfel zum hochkarätigen Schlagabtausch mit der Politik. TERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Tecan, Q1-Update06:30 DEU: Formycon, Q1-Zahlen07:00 DEU: Evonik, ...

