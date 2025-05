ZÜRICH, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) gibt in Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Institute of Allergy (HKIA) die Gründung der ersten EAACI Hong Kong Allergy School bekannt. Dieser bedeutende Meilenstein wird in Hongkong - Asiens Weltstadt - erreicht, einem dynamischen Zentrum, in dem Ost und West, Innovation und Tradition aufeinander treffen und globale Vordenker zusammenkommen.

Unter dem Motto "East Meets West" stellt die Allergy School 2025 einen mutigen Schritt zur Förderung der kontinentübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen Allergologie und klinische Immunologie dar. Durch die Zusammenführung weltweit führender Experten soll dieser bedeutende Event den Wissensaustausch bereichern, die klinische Praxis voranbringen und innovative Lösungen für die Allergieversorgung weltweit anregen.

Die Teilnehmenden profitieren von einem reichhaltigen, interdisziplinären wissenschaftlichen Programm mit renommierten internationalen Referenten und aktuellen Themen aus dem gesamten Spektrum der Allergologie und Immunologie. Es wird einen speziellen chinesischsprachigen Audiostream geben, der die Inklusion und bessere Zugänglichkeit für chinesischsprachige Fachleute fördert.

Die Teilnehmenden werden ihre Forschungsergebnisse in Vorträgen und Poster-Sessions vorstellen, Kontakte zu Branchenführern knüpfen und dauerhafte Kooperationen innerhalb der globalen Allergie-Community aufbauen. Die besten Abstracts werden von einer internationalen Expertenjury der EAACI prämiert.

Zur Feier dieses Meilensteins bietet die EAACI exklusive Vorteile an:

Ermäßigte Anmeldung für aktuelle EAACI-Mitglieder

Eine kostenlose einjährige EAACI-Mitgliedschaft für registrierte Teilnehmer, die noch nicht EAACI-Mitglieder sind

Wir laden Sie ein, Ihre Abstracts einzureichen und von der jetzt verfügbaren Frühbucherregistrierung zu profitieren. Die Frist für die Einreichung von Abstracts endet am 31. Mai 2025.

Wir freuen uns, Sie zu einer Feier der Innovation, der Partnerschaft und des Fortschritts begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die pulsierende Stadt Hongkong mit ihrer beeindruckenden Skyline, ihrer vielfältigen Küche und ihrem kulturellen Reichtum zu entdecken - der perfekte Ort für diesen globalen Austausch.

Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Allergieforschung und -behandlung. Ihre Teilnahme trägt zum Aufbau eines florierenden und engmaschigen Netzwerks von Fachleuten bei, die sich für bessere Ergebnisse für Patienten weltweit einsetzen.

Informieren Sie sich über das Programm, melden Sie sich an und planen Sie Ihren Besuch unter:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Kontakt: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33