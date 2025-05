Unterföhring (ots) -- Erste Episode jetzt auf YouTube hier (https://youtu.be/vTxdv8tqfZM) kostenlos verfügbar- Dreiteilige High-End Doku-Serie über die Verstrickung des NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie in die Gründung des ersten Narkostaats- Weltpremiere im April im Rahmen von CANNESERIES, Deutschlandpremiere gestern auf dem DOK.fest München- Mit dem ehemaligen US-Undercover-Agenten Michael Levine,,Nazi-Jägerin' Beate Klarsfeld, Investigativjournalist Christian Bergmann und zahlreichen Zeitzeugen- Eine Produktion von Kundschafter Filmproduktion und mobyDOK im Auftrag von Sky Deutschland, in Zusammenarbeit mit Sky Studios und ZDFinfo.- Den Trailer hier (https://youtu.be/PuEDSsq1Hgc) auf YouTube ansehen und hier (https://app.mediasilo.com/review/67ece880adb3dc76afcf0c8d) downloaden- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/67ea53766aef0d3e1b158c87) downloaden- "Das Nazi-Kartell" (https://www.sky.de/serien/das-nazi-kartell) ab 15. Mai exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOWUnterföhring, 9. Mai 2025 - Bolivien, im Jahr 1980: Ein Drogenbaron und ein berüchtigter NS-Kriegsverbrecher stürzen gemeinsam die Regierung, gründen den ersten Narkostaat der Welt und ebnen damit den Weg für Pablo Escobar und die Drogenkartelle der heutigen Zeit. Die dreiteilige Sky Original Doku-Serie "Das Nazi-Kartell" (https://www.sky.de/serien/das-nazi-kartell) erzählt ein bislang wenig bekanntes Stück Weltgeschichte, in dessen Mittelpunkt drei höchst unterschiedliche Männer stehen: Roberto Suárez, ein bolivianischer Geschäftsmann, der Ende der 1970er-Jahre 80% des weltweiten Kokainhandels kontrolliert; Klaus Barbie, der als Gestapo-Chef von Lyon für den Tod tausender Juden verantwortlich war und sich nach dem Krieg unter dem Namen Klaus Altmann eine neue Existenz in Bolivien aufbaut; und Michael Levine, ein amerikanischer Undercover-Agent der US-Drogenbehörde, der Suárez zur Strecke bringen möchte. Zu Wort kommen in der Serie neben Michael Levine u.a. Roberto Suárez' Sohn Gary, Freunde der Familie Suárez, Weggefährten von Klaus Barbie, Investigativjournalist Christian Bergmann und "Nazi-Jägerin" Beate Klarsfeld. Das Sky Original "Das Nazi-Kartell", eine Produktion von Kundschafter Filmproduktion und mobyDOK, feiert im Rahmen von CANNESERIES Weltpremiere, wurde gestern auf dem DOK.fest München als Deutschlandpremiere gezeigt und ist ab dem 15. Mai exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW zu sehen.Die erste Folge ist bereits jetzt hier (https://youtu.be/vTxdv8tqfZM) kostenlos auf YouTube für alle verfügbar.Über "Das Nazi-Kartell":1979 wird Michael Levine, Undercover-Agent der US-Drogenbehörde DEA, nach Argentinien entsandt und dort auf einen Mann aufmerksam, der bis dato absolut unbekannt ist: Roberto Suárez. Suárez, ein aus einer alteingesessenen und mächtigen bolivianischen Familie stammender Viehzüchter, hatte den Kokainmarkt in Bolivien in den 70er-Jahren professionalisiert und binnen kurzer Zeit die Kontrolle über 80% des weltweiten Kokainhandels übernommen. Er ist Lebemann, Familienvater, leidenschaftlicher Pilot und sorgloser Gastgeber ausschweifender Parties auf seinem prächtigen Anwesen in Santa Cruz. Um seine Geschäfte voranzutreiben, versucht er, Einfluss auf die Politik Boliviens zu nehmen - und bedient sich seiner Bekanntschaft zu einem angesehenen Deutschen mit besten Verbindungen zu Geheimdienst, Militär und Politik: Klaus Altmann. Dessen eigentliche Identität ist eine ganz andere, denn Altmann ist in Wirklichkeit der gesuchte NS-Verbrecher Klaus Barbie, der als "Schlächter von Lyon" für den Tod Tausender Juden verantwortlich war.Um diese drei Männer kreisend, erzählt "Das Nazi-Kartell" eine Geschichte, die von den Anfängen des Kokainhandels bis zu Pablo Escobar und seinem berüchtigten Medellin-Kartell der 80er- und 90er-Jahre reicht; die von "Scarface" erzählt, von geheimen Undercover-Einsätzen und einem fingierten Drogencoup in Miami; von Politikern und Intellektuellen, die durch NS-Paramilitärs bedroht werden, von politischen Verwicklungen und der nebulösen Rolle der CIA. Ein schillerndes Kaleidoskop, das auch Dank des exklusiven Zugriffs auf die privaten Bild- und Videoarchive sowohl von Roberto Suárez als auch Michael Levine in den buntesten Farben leuchtet und eine Welt enthüllt, die faszinierend und erschreckend zugleich ist. Bislang unveröffentlichte Tonaufnahmen sowie Bild- und Videomaterial von Klaus Barbie wiederum zeugen von einem sorglosen Leben in Bolivien und seinem auch dort nach wie vor brutalen und menschenverachtenden Weltbild.Ihre inhaltliche Vielfalt und Fundiertheit verdankt die Dokuserie zudem ihren zahlreichen Gesprächspartnern, darunter neben Michael Levine und einigen seiner DEA-Kollegen u.a. Roberto Suárez' Sohn Gary, Freunde der Familie von Suárez, Bekannte und Weggefährten Klaus Barbies, Zeitzeugen der politischen Ereignisse in Bolivien,,Nazi-Jägerin' Beate Klarsfeld - deren Nachforschungen entscheidenden Anteil am Ergreifen Klaus Barbies hatten - und Investigativjournalist Christian Bergmann, der jahrelang zum Thema recherchierte und eine inhaltliche Einordnung gibt.Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Was für eine Ehre: Unser Dreiteiler 'Das Nazi-Kartell' über die unglaublichen Ereignisse rund um den skrupellosen NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie und den Kokain-Boss Roberto Suárez im Jahr 1980 in Bolivien feiert seine Weltpremiere bei CANNESERIES und Deutschlandpremiere beim DOK.fest München. Wieder wurde eine deutsche Sky Original Produktion für zwei der international renommiertesten Doku-Festivals ausgewählt. Dies zeigt erneut, dass unsere Dokumentationen nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, sondern auch Fachjurys und Experten in aller Welt begeistern. Beste Glückwünsche und herzlichen Dank an unsere Partner von Kundschafter Filmproduktion und mobyDOK."Andreas Banz, Kundschafter Filmproduktion: "Mich haben vor allem zwei Dinge fasziniert: Es ist eine spannende Herausforderung, eine 45 Jahre zurückliegende komplexe Geschichte so packend, emotional und dicht zu erzählen, als wären wir mittendrin im Geschehen. Die Serie ist außerdem hochaktuell, denn das mitschwingende Thema, wie politische Ziele und moralische Haltungen gegeneinander gewichtet werden, betrifft uns heute mehr denn je."Alexander Lahl, mobyDOK: "Dieses Zusammenspiel aus True-Crime, großer Politik und dazu noch mit Verbindungen tief in unsere eigene Geschichte - diese Zutaten in einer einzigen Story zu vereinen, das war eine packende Herausforderung. Und mal ehrlich, wer hätte schon Altnazis und Drogenkartelle in Verbindung gebracht, und das unter den Augen von Geheimdiensten? Es ist dadurch auch ein anderer Blick auf die Entstehung des modernen Drogenhandels entstanden, ein wichtiger Baustein in der Geschichte der Narcos."Christian Bergmann, Autor: "Das Besondere an dieser Geschichte ist ihre Vielschichtigkeit und dass sie bis heute kaum bekannt ist: Wie konnte ein Nazi-Kriegsverbrecher mit Hilfe von Geheimdiensten seiner Strafe entkommen und bei der Entstehung des ersten großen Kokainkartells beteiligt sein? Bisher kamen vor allem die bolivianischen Zeitzeugen kaum zu Wort. Mit der aktuellen, jahrelangen Recherche, die auch in etlichen Archiven stattfand, ändert sich dies und es kommt eine außergewöhnliche Geschichte ans Licht.""Das Nazi-Kartell" wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv ab dem 15. Mai auf Sky zu sehen sein. Im Frühjahr 2026 wird die dreiteilige Serie ihre deutsche Free TV Premiere exklusiv auf ZDFinfo haben.Facts:"Das Nazi-Kartell" - Sky Original Doku-Serie, 3 Episoden à ca. 45 Minuten, D 2025; Regie: Justin Webster; Buch: Christian Bergmann, Justin Webster, David López Canales; Produktion: Kundschafter Filmproduktion und mobyDOK im Auftrag von Sky Deutschland, in Zusammenarbeit mit Sky Studios und ZDFinfo; Produzenten: Andreas Banz (Kundschafter Filmproduktion) und Alexander Lahl (mobyDOK); Executive Producer: Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland und Vesna Cudic für Sky Studios.Ausstrahlung:"Das Nazi-Kartell" ist ab 15. Mai bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar und startet am gleichen Tag um 21.00 Uhr auf Sky Documentaries.Material:Trailer hier (https://youtu.be/PuEDSsq1Hgc) auf Youtube ansehen und hier (https://app.mediasilo.com/review/67ece880adb3dc76afcf0c8d) downloaden.Bilder und Key Visual hier (https://app.mediasilo.com/review/67ea53766aef0d3e1b158c87) downloaden.Screener aller Episoden sind im Sky Media Village verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. 