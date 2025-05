EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Dividende

AT&S Vorstand schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende auszuschütten Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Der Vorstand der AT&S hat heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der 31. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2025 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende auszuschütten (VJ: 0,00 € je Aktie). Der Gewinn soll stattdessen zur Stärkung der Bilanzposition verwendet werden. Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 werden am 15. Mai 2025 und der Geschäftsbericht am 5. Juni 2025 veröffentlicht. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



