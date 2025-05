Amsterdam (ots/PRNewswire) -Aufbau eines EU-Dienstleistungsnetzes mit den Niederlanden als DrehscheibeXTransfer, die weltweit führende und in China die Nummer 1 unter den B2B-Zahlungsplattformen für grenzüberschreitenden Handel, freut sich bekannt zu geben, dass ihr von der De Nederlandsche Bank (DNB), der Zentralbank der Niederlande, offiziell eine Lizenz als E-Geld-Institut (EMI) erteilt wurde. Dieser bedeutende Meilenstein zeigt die internationale Anerkennung der hervorragenden Leistungen von XTransfer in den Bereichen Compliance, Sicherheit und Service und wird die lokale Entwicklung des Unternehmens in Europa und seine globale strategische Expansion weiter beschleunigen.Als unabhängige und maßgebliche Zentralbank und Aufsichtsbehörde wird die DNB sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Finanzsektor als vertrauenswürdig und glaubwürdig angesehen. Außerdem ist sie ein Kernmitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Der Erhalt dieser Lizenz ist eine bedeutende Bestätigung für die Compliance-Fähigkeiten von XTransfer und bestätigt die Glaubwürdigkeit, Transparenz und Sicherheit des Unternehmens auf den globalen Märkten.Mit dieser neuen Lizenz wird XTransfer offiziell lokalisierte Dienstleistungen in den Niederlanden einführen und eine umfassende Zahlungslösung für lokale KMU anbieten. Die Dienstleistungen umfassen lokale Konten, grenzüberschreitende Abrechnungen, Devisen usw.Als zweitgrößter Handelspartner Chinas in der Europäischen Union spielen die Niederlande mit dem Rotterdamer Hafen, Europas führender internationaler Handels- und Logistikdrehscheibe, eine wichtige Rolle im globalen Handel. Die Dienstleistungen von XTransfer werden niederländischen KMUs schnellere, effizientere und kostengünstigere grenzüberschreitende Zahlungsdienste bieten und es ihnen ermöglichen, ihre internationale Präsenz zu erweitern. Darüber hinaus wird dies die finanziellen Verbindungen zwischen China und den Niederlanden stärken und die bilateralen Handelsbeziehungen weiter fördern.Bill Deng, Gründer und Geschäftsführer von XTransfer, sagte: "Der Erhalt dieser Lizenz von der DNB ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Strategie, nachdem wir bereits zuvor von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) als autorisiertes Zahlungsinstitut zugelassen wurden. Von den Niederlanden aus wollen wir unsere Dienstleistungen auf alle 30 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausweiten. Unser Ziel ist es, mehr KMU sichere, effiziente und kostengünstige Lösungen für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu bieten. Darüber hinaus werden wir nach weiteren Möglichkeiten in den Schwellenländern suchen, indem wir die finanzielle Vernetzung der Niederlande mit Regionen wie Afrika und dem Nahen Osten nutzen."Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat XTransfer eine regulatorische Präsenz in wichtigen Finanzzentren wie den USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Singapur, Kanada, Australien und der SVR Hongkong aufgebaut und bedient weltweit über 600.000 Handelsunternehmen. Der Erwerb der EMI-Lizenz in den Niederlanden ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem internationalen Weg des Unternehmens. Für die Zukunft plant XTransfer eine weitere Ausweitung seiner weltweiten Lizenzierung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2682427/XTransfer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2462129/logo_xt_big_1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xtransfer-von-der-niederlandischen-zentralbank-offiziell-als-emi-lizenziert-302451089.htmlPressekontakt:Maggie Ng,maggie.ng@xtransfer.comOriginal-Content von: XTransfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179725/6030482